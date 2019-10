Morales: Nuestro proceso continúa porque estamos con la verdad, la patria y las nuevas generaciones







25/10/2019 - 08:03:28

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseguró el miércoles que la cuarta victoria consecutiva del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas se debe a que su Gobierno está con "la verdad, la patria y las nuevas generaciones", trilogía que garantiza la continuidad del Proceso de Cambio instaurado en Bolivia en 2006.



En una entrevista con el programa "El Pueblo Decidió" difundido por medios estatales, el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) se refirió al triunfo del partido gobiernista y del pueblo con 47.07% de los votos frente al segundo el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa que obtuvo 36.51%, según los resultados al 99.99% del cómputo oficial emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"No es que gana Evo, gana el pueblo", aseveró luego de ratificar que el MAS ganó con más del 10% de diferencia respecto al segundo como establece la Constitución Política del Estado.



Sin embargo, lamentó que Mesa haya pretendido desconocer el voto rural, al atribuirse una segunda vuelta electoral sin esperar el cierre del cómputo oficial con actas que provenientes de las regiones más alejadas del país.



Recordó que históricamente los movimientos indígenas en tiempos de la colonia fueron amenazados con el exterminio, mientras que en la república fueron sometidos a ciertos dominios, por lo que -a su juicio- "hay una deuda historia hacia el movimiento indígena"



"Ahora cuando nuevamente llegan las elecciones, desconocen a los movimientos indígenas como en el pasado, otra vez se repite la historia al desconocer el voto del pueblo indígena", deploró.



En esa línea, denunció que Mesa y los políticos de extrema derecha instigan al odio, el desprecio y la discriminación al pretender desconocer el voto rural y convocar a la población a la resistencia contra los resultados de las elecciones electorales a favor del MAS.



"Quiero decir al movimiento indígena que estoy muy agradecido, ellos nunca me han abandonado", dijo al momento de aseverar que por mucho tiempo aguantó las mentiras de la oposición "por la patria".



Morales consideró que la oposición arremete en su contra porque su delito es ser aymara, al igual que la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, "eso no nos perdonan".



Morales ganó las elecciones en las que se presentó (2005, 2009 y 2014), con esta cuarta victoria ampliará su mandato hasta el 2025 para profundizar los cambios sociales y económicos con la Agenda del Bicentenario.