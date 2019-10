Morales: No quiero creer que misión de la OEA sea una golpista más





25/10/2019 - 07:53:29

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales aseguró la noche del jueves que no quiere creer que la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sea una golpista más, en referencia a la recomendación que hizo de ir a una segunda vuelta en las elecciones en Bolivia.



"No quiero creer que la comisión de la OEA sea un golpista más (...) Así como respetamos las normas de cada país, la OEA debe ser ejemplo en respetar los resultados de las elecciones, nuestras normas y Constitución", dijo Morales en entrevista con medios estatales.



Ayer, la misión de observadores de la OEA hizo conocer su informe sobre el proceso electoral en Bolivia y, tras advertir -según dijeron sus integrantes- principios básicos incumplidos, recomendó ir a un balotaje.



El documento fue presentado por el jefe de la misión, el excanciller de Costa Rica, Manuel González, mientras que ese mismo informe fue dado a conocer ante el Concejo Permanente de la OEA, por el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, Gerardo de Icaza.



Sin embargo, según el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al 99,99% del escrutinio el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y mandatario de Bolivia, Evo Morales, obtuvo 47,07% de votos, que marca una diferencia de 10,57% con el segundo en carrera que es Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), lo necesario para descartar una segunda vuelta en los comicios.



Mesa fue el primero en hablar de una segunda vuelta, la que declaró el mismo domingo al término de la jornada electoral sobre la base de datos de transmisión rápida que llegaron a 83% del escrutinio, y más tarde orientó su discurso hacia un "fraude".



Para Morales esa actitud no es más que la intención de gestar un golpe de Estado en Bolivia de la mano de Estados Unidos y la oposición, por lo que ahora no quiere creer que la OEA esté alineada con ese propósito.



El jefe de Estado cuestionó qué clase de organización internacional es la OEA cuando sugiere una segunda vuelta, otra cosa sería -dijo- si los datos establecieran esa situación en cuyo caso no habría problema porque, además, "ganaríamos con más del 50", mencionó.



El mandatario recordó que el Gobierno solicitó a la OEA realizar una auditoría al proceso electoral celebrado en el país, pedido que fue aceptado y que tiene el objetivo de "transparentar" los comicios ante todos los bolivianos.



"Acta por acta que se revise", señaló.



Así también informó que pidió al canciller Diego Pary y al ministro de Justicia, Héctor Arce, denunciar ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la "discriminación y el racismo que estamos soportando", igual que en 2008 en Sucre, Chuquisaca, de parte de la oposición que desdeña el voto del área rural y apunta a desconocer los resultados oficiales de los comicios.