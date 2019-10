Gobierno dice en la OEA que en Bolivia hay un ganador e invita a revisar uno a uno los votos







25/10/2019

La Razón.- El canciller Diego Pary y el ministro de Justicia, Héctor Arce, coincidieron este jueves en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en dejar establecido que el ganador de las elecciones en Bolivia es Evo Morales, aunque invitaron a los organismos internacionales a revisar “uno a uno” los votos y las actas para desvirtuar la denuncia de fraude de los sectores de la oposición.



Pary explicó el proceso electoral boliviano que activó movilizaciones y protestas en las nueve capitales del país contra los resultados que, a un paso del cierre, dan la victoria a Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), por más de 10 puntos sobre Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.



“En Bolivia no existe la posibilidad de fraude o de manipulación de datos”, dijo ante los miembros del Consejo Permanente y añadió: “Cada uno de los delegados de los partidos políticos cuenta con una copia del acta de cada mesa. Más de 33.000 mesas de sufragio; en cada una de estas mesas un partido político puede tener hasta dos delegados y cada delegado se lleva una copia del acta”.



Arce hizo una explicación detallada de las características del proceso electoral desde la formación de las mesas electorales, conteo de votos y transmisión de actas a los tribunales electorales departamentales, con lo que sustentó que es imposible un fraude electoral.



"Las afirmaciones de fraude del candidato de Comunidad Ciudadana tienen la única finalidad de buscar conmoción social, violencia y enfrentamiento entre bolivianos. Un levantamiento popular estéril e inútil, sin ningún fundamento", sostuvo en el plenario.



Según el Canciller, los verdaderos demócratas no pueden impulsar el vandalismo y la subversión, y recordó que se invitó a todos los organismos internacionales, como también a Estados Unidos, Argentina y Brasil, a verificar, si ven pertinente, uno a uno lode votos para desvirtuar cualquier irregularidad.



“Hasta la fecha ninguno de los candidatos ha presentado pruebas que demuestren fehacientemente un supuesto fraude más al contrario se han ocupado de convocar a la movilización la toma de instituciones, la quema de oficinas de los tribunales electorales y la persecución de las autoridades electorales no permitiendo el conteo final ¿Nos preguntamos? Cuál es su propósito de impedir el conteo, de quemar las actas”, denunció Pary.



Recordó que el 22 de octubre solicitó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una auditoria al proceso electoral, solicitud que fue aceptada. “Estamos dispuestos a iniciar hoy mismo, a instalar el acuerdo que viabilice y garantice la auditoría. De la misma manera invitamos a los organismos internacionales que han estado presentes en Bolivia, a la Unión Europea, Mercosur y a los países interesados a realizar la verificación, no tenemos ninguna restricción para contar uno a uno los votos y una a una las actas”, aseguró.



También advirtió que “sorprende” el informe de la misión de la OEA en función a datos preliminares y recordó que Bolivia cumplió con sus sugerencias como el financiamiento a los partidos políticos.



Justamente esa misión recomendó ir a una segunda vuelta, más allá de los resultados que actualmente descartan el balotaje porque hay una diferencia superior a 10 puntos entre Morales y Mesa. La misión de la Unión Europea se inclinó también por esa sugerencia.



Arce descartó esa posibilidad porque iría en contra de la Constitución Política del Estado y el respeto del voto emitido el domingo 20.



"Es imposible que se pueda considerar o pensar que se puede modificar o alterar lo que establece la Constitución Política del Estado por susceptibilidad o requerimientos de personas u organismo nacionales o internacionales", respondió en el foro internacional.



Justamente las protestas convocadas en diferentes ciudades exigen ir a una segunda vuelta electoral. Mesa y otros líderes de oposición formaron en las últimas horas la Coordinadora de Defensa de la Democracia para articular fuerzas con vista a forzar una segunda vuelta.