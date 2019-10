Cochabamba vive tensa jornada por presencia de cocaleros y hoy se masifican medidas







25/10/2019 - 07:47:25

Los Tiempos.- Las medidas de presión continúan en Cochabamba y el conflicto tiende a agravarse con el paso de las horas. Ayer, el paro convocado por las plataformas ciudadanas se concentró en las principales vías de la zona norte y afectó a la zona oeste, dejando libre la zona central, donde se reunieron los simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la concentración en la cual festejaron los resultados de las elecciones generales.



Como resultado de esta situación, se vivió una tensa jornada que terminó con algunos enfrentamientos en los alrededores de la plazuela Busch, donde se apostaron los simpatizantes del partido oficialista que iniciaron una vigilia para el resguardo de la sede de las Seis Federaciones del Trópico.



Por otra parte, el paro indefinido se protagonizó en algunas zonas de la ciudad, por donde no dejaban pasar a ningún vehículo. En varias esquinas de la ciudad se vio que grupos de jóvenes se reunieron para protestar nuevamente.



En horas de la tarde, las concentraciones se ubicaron en los alrededores del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, institución que fue custodiada por al menos 450 efectivos policiales que estaban con equipos antimotines.



En contrapartida, luego de la concentración que protagonizaron los simpatizantes del partido oficialista, determinaron quedarse en los alrededores de la sede de las Seis Federaciones del Trópico, que tiene su edificio en la plazuela Busch.



Al respecto, el dirigente cocalero Leonardo Loza aseguró que la determinación fue que se iba a realizar una vigilia para precautelar sus ambientes que el pasado lunes resultaron afectados por una movilización de un grupo de universitarios.



“Para resguardar nuestra sede de cualquier destrozo que pueda ocurrir como el anterior día, nos vamos a quedar hasta mañana en la tarde (por hoy). Casi unos 5 mil nos estamos quedando”, aseguró.



Sobre los daños que sufrieron en su sede, Loza señaló que presentaron una denuncia y será la investigación la que cuantifique los destrozos que se provocaron en la marcha del pasado lunes.



Los afines al MAS permanecían en el lugar cumpliendo con su vigilia, pero cerca de las 18:30 un grupo de militantes reaccionó por la presencia de dos policías que habrían estado tomando fotografías, por lo que los sacaron del lugar. En ese momento, un grupo de efectivos policiales controló la situación y no pasó a mayores.



Posteriormente, un grupo de presuntos activistas se acercó al lugar, donde —según las versiones de los cocaleros— fueron provocados y se generó una confrontación que terminó con una gasificación para dispersar a ambos sectores.



Con esa situación, la decisión cambió y aseguraron que se quedarán el tiempo que sea necesario.



“Vamos a mantenernos en vigilia el tiempo que sea necesario, para eso también estamos, para cuidar nuestra sede. Si es que hubiera algo más de confrontación, tendremos que hacer algo más”, aseguró Gualberto Arispe, dirigente del MAS.



Asimismo, señalaron que se trata de una vigilia pacífica que permanecerá en el lugar para resguardar su sede.



Un par de horas más tarde, se registró otra confrontación entre ambos grupos. La Policía nuevamente gasificó y dispersó a los que protestaban.



En una tercera ocasión, los activistas volvieron a llegar hasta la intersección de las avenidas Oquendo y Heroínas; sin embargo, un amplio contingente de la Policía llegó hasta el lugar para separar a ambos bandos y evitar mayores confrontaciones.



Los ciudadanos, en la noche, también protagonizaron un “cacerolazo”.



El Comité Cívico Popular se reunió ayer y determinó que para esta jornada se cumpla con un cabildo a las 18:00 en la plaza 14 de Septiembre.



Además, las plataformas ciudadanas organizan para esta jornada la toma de siete plazuelas en la ciudad.



Bajo el lema “Empodera tu barrio”, las plataformas pretenden que los ciudadanos se concentren en las plazuelas Tarija, Sucre, 4 de Noviembre, Cala Cala, parque Kanata y Teléfonos Automáticos a las 17:00.



Por su parte, el Comité Cívico Popular determinó desconocer los resultados de las elecciones y la “victoria fraudulenta” del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Asimismo, pidieron que no se envíe a los niños a las unidades educativas para cuidar su integridad física.



De acuerdo a los resultados oficiales, el candidato por el MAS, Evo Morales, logró un 10,56 por ciento de ventaja sobre su inmediato seguidor, el postulante de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.