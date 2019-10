Snowden; Los extraterrestres nunca se han puesto en contacto con la Tierra







24/10/2019 - 23:00:36

Gizmodo.- Edward Snowden fue el invitado del último episodio del podcast “The Joe Rogan Experience” emitido hace unas horas. Entre otras cosas, Snowden habló de lo que encontró en la base de datos de la CIA sobre la teoría de la conspiración que dice que el gobierno de USA ha estado ocultando información sobre extraterrestres. Malas noticias para los creyentes.



Ha pasado ya bastante tiempo desde que en el año 2013 Snowden revelara detalles de los programas clasificados de vigilancia del gobierno de EE. UU. Por motivos de seguridad, el ex contratista habló desde Rusia para el famoso programa, y entre otros temas, se tocó la teoría de la conspiración más famosa. El extracto de la conversación comenzaba con Snowden diciendo lo siguiente:



Lo sé, Joe, sé que quieres que haya extraterrestres. Sé que Neil deGrasse Tyson tiene muchas ganas de que haya extraterrestres. Y probablemente los hay, ¿verdad?



Sin embargo, Snowden le dijo al presentador que, hasta donde él sabía, el gobierno de EE. UU. no se ha puesto en contacto con extraterrestres ni los está alojando en instalaciones como el Área 51 en Nevada:



Pero lo cierto es que la idea de que los estamos ocultando, si los estamos ocultando… tenía acceso total a las redes de la NSA, la CIA, el ejército, todos estos grupos. No pude encontrar nada.



En cambió, sí admitió que era completamente posible que el supuesto conocimiento del contacto extraterrestre estuviera “escondido realmente bien” entre aquellas personas con acceso directo a otro tipo de información clasificada:



Todo el mundo quiere creer en las teorías de la conspiración porque ayuda a que la vida tenga sentido. Nos ayuda a creer que alguien tiene el control, que alguien está tomando las decisiones.



Por cierto, y como el mismo Snowden cuenta en su libro Permanent Record, también aprovechó para cerrar otras teorías de la conspiración muy populares, como la idea de que Estados Unidos fingió el alunizaje, o que la ciencia del clima es un engaño.



“Para que conste, por lo que pude ver, los extraterrestres nunca se han puesto en contacto con la Tierra, o al menos no se han puesto en contacto con la inteligencia estadounidense. En cambio, el hombre realmente aterrizó en la luna. El cambio climático es real, y lo Chemtrails no son nada”, zanjó