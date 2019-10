Salma Hayek confirma segunda temporada de Monarca







24/10/2019 - 22:53:18

La Verdad.- Debido al gran éxito de la primera temporada de Monarca, la serie producida por Salma Hayek, regresará en el 2020 a Netflix con una nueva entrega para la pantalla chica, donde nos darán a conocer los nuevos sucesos que se desarrollarán entre la familia Carranza.



La segunda temporada Monarca fue confirmada por la misma Salma Hayek a través de su cuenta oficial de Instagram; esto lo hizo por medio de un video donde destaca su famoso Tequila Herederos con la frase:



Tan pronto el clip fue posteado en las redes sociales de la actriz mexicana, los fanáticos y seguidores de Salma Hayek y por supuesto de la serie, se mostraron muy emocionados, pues pedían con ansias que se agregaran más capítulos a la trama.



La primera temporada de Monarca fue un total éxito dentro de la plataforma de streaming, pues con ella, trajo la evolución del género de la telenovela, mismo que se adaptó a la perfección al catálogo de Netflix, sumando nuevos seguidores en todo el mundo.



Cabe destacar que después de su estreno, la serie ocupó los primeros lugares en las listas de Netflix como el contenido más visto de Latinoamérica, comprobando así, su triunfo.



Y es que no hubo dudas, pues quienes vieron la primera temporada de Monarca, inmediatamente solicitaron una segunda parte de la historia de la empresa tequilera. Intriga, poder, ambición y más muertes, seguramente serán los ejes de los que no se desprenderá esta entrega.



La segunda temporada de Monarca se suma así a los contenidos originales anunciados por Netflix para debutar el próximo año en la plataforma. Por el momento no se saben los detalles de la producción o si todo el reparto original regresa para la nueva temporada.