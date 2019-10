Disney desmiente que las películas de Disney+ se puedan descargar para siempre







24/10/2019 - 22:51:00

Gizmodo.- Disney+, el servicio de streaming propio de Disney, está a punto de llegar, y una de sus características es que permitirá descargar series y películas para poder acceder a ella sin conexión a internet. Recientemente el director ejecutivo de Disney dijo que se podría acceder a ese contenido incluso si abandona el servicio, pero la compañía lo ha desmentido.



Bob Iger, CEO de Disney, mencionó en una conferencia de Vanity Fair que algunas series o películas podrían abandonar la plataforma con el paso del tiempo, debido a acuerdos y licencias (como sucede en cualquier plataforma de streaming), pero que “la mayoría del contenido siempre seguirá en Disney+”. Sin embargo, también dijo que los suscriptores que descarguen una película o serie en sus dispositivos, siempre podrán verlas, sin importar si ya no están en la plataforma:



Sin embargo, esto no es del todo cierto. Disney, en declaraciones a Verge, ha explicado que las declaraciones de Iger han sido “malinterpretadas”. Sí, Disney+ permite descargar series y películas para ver en modo offline, pero solo podrá accederse a este contenido si todavía forma parte del catálogo del servicio. Dicho de otro modo, si la película que descargaste se va de Disney+, también desaparecerá de tu dispositivo.



De hecho, eso es lo que sucede en cualquier servicio de streaming que permita descargas. Sería muy extraño e incluso ilógico que permanecieran las descargas si la compañía no tiene la licencia.



Por otro lado, quizás te estés preguntando: ¿acaso las películas propias de Disney, como las de Marvel, Pixar o Lucasfilm, podrían abandonar su propio servicio? Sí, puede suceder. Acuerdos previos con Netflix, por ejemplo, hacen que algunas películas que abandonarán Netflix en 2020 para irse a Disney+, puedan regresar a la otra plataforma de streaming a partir de 2026. Si sucederá o no, tardaremos años en saberlo.