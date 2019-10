Selena Gomez: Las historias de amor y desamor de la cantante que dieron vida a Lose you to love me







24/10/2019 - 22:48:15

Peru21.- La polémica letra de la canción ‘Lose You To Love Me’, recientemente lanzada por Selena Gómez, ha vuelto a poner a la cantante en el ojo de la tormenta, pues, en ella, habría revelado algunos oscuros pasajes de su relación con el cantante canadiense Justin Bieber.



Como es de conocimiento público, los jóvenes artistas se conocieron cuando apenas eran adolescentes, en el 2011. En una entrevista, Selena reveló que el encuentro entre ambos fue gracias a Scooter Brown, manager del entonces furor del pop juvenil. Aunque ni uno de los dos daba a conocer que estaban juntos, sus salidas clandestinas eran captadas por paparazzis de Hollywood. De hecho, una de sus citas románticas fue en el Staples Center, de Los Angeles, donde vieron juntos el Titanic.



Todo parecía marchar viento en popa en la relación hasta que en el 2012, la joven Mariah Yeater acusó al cantante de no reconocer a su hijo. Desde ese momento, la relación se resquebrajó. En simultáneo, se manejaban hipótesis de una posible infidelidad por parte de Bieber con el Ángel de Victoria Secret: Bárbara Palvin. Pese a lo ocurrido, en el 2013, Selena lo perdona y decide darle una nueva oportunidad.



Esta situación no habría sido aplaudida por Taylor Swift, en ese entonces, amiga cercana de Selena, quien rechazó rotundamente el regreso de ‘Jelena’ y decide alejarse. ¿Sabría detalles oscuros de la relación? El 2014 fue un año de quiebre para la pareja, luego de iniciar el año completamente enamorados y ‘estables’, a Justin lo arrestan por manejar ebrio y, poco tiempo después, Selena se ve obligada a cancelar una gira para internarse en una clínica de rehabilitación. El motivo: una recaída de alcohol.



Algo no andaba bien. Sin embargo, pese a la tormenta, deciden darse otra oportunidad (ojo, durante su separación, se especularon posibles conflictos producidos por ‘affaires’ entre Ansley Moore y Hailey Baldwin, quien se convertiría en la esposa de Bieber). En simultáneo, se especulaba una posible relación entre Selena Gómez y Orlando Bloom.



En el 2015, la manzana de la discordia habría sido protagonizada por una representante del clan Kardashian: Kylie Jenner, quien en ese entonces era muy amiga de Selena Gomez. Al parecer, la millonaria compartía conversaciones muy subidas de tono con el intérprete de ‘Baby’. Selena no solo rompe amistad con la empresaria, también lo hace con el cantante.



Pasaron varios meses hasta que Justin decidió emparejarse con Sofie Richie, lo que mostró el descontento de las fans, quienes llenaron las cuentas de Bieber con mensajes negativos hacia él y la modelo, todos respaldados por Selena. Esta situación llevó a la expareja a enfrentar un duelo de dimes y diretes en redes sociales. La pelea cesó, cada quien hizo su vida y Selena Gomez decidió darse una oportunidad con el cantante ‘The Weeknd’. No obstante, Jelena era algo que no podía terminar del todo.



En el 2017, la vida amorosa de la cantante, y todos los pendientes que tenía programados tuvieron que ponerse en stop, debido a una intervención quirúrgica. La joven recibió un trasplante de riñón (por parte de su mejore amiga Francia Raisa), de este modo acabaría con el lupus que la aquejaba desde hace varios años, enfermedad que la llevó a sumirse en una profunda depresión. En noviembre de ese mismo año, Justin y Selena intentaron volver a recuperar su relación e incluso fueron a terapia de parejas, pero fue en vano. En el 2018, Justin anunció su boda con la modelo Hailkey Baldwin.



SELENA GOMEZ Y THE WEEKND



En el 2016, Selena Gómez intentó rehacer su vida al lado de Abel Tsfaye, mundialmente conocido como ‘The Weeknd’. La pareja de cantantes se dejaron ver juntos en una presentación del rapero, realizada en Brasil. Hasta ahí, solo se especulaba la existencia de una buena relación. Sin embargo, a inicios del 2017, fueron captados besándose fuera de un restaurante en Los Angeles. Tiempo después, la noticia fue oficializada.



Durante varios meses, los intérpretes de ‘The Wolves’ y ‘Starboy’ se notaban más enamorados que nunca en sus redes sociales. Incluso, Selena comentó en una entrevista que el cantante le recordaba muchísimo a su padre. Cuando todo parecía marchar mejor en su vida sentimental, llegó el quiebre.



En noviembre del mismo año los cantantes dejaron de seguirse misteriosamente. Es más, The Weeknd fue captado visitando a Bella Hadid y, por su parte, Selena Gomez fue vista nuevamente con el canadiense Justin Bieber.



OTROS AMORES



La cantante ha sido vinculada con figuras de Disney como David Henrie, con quien compartió roles en la serie ‘Los Hechiceros de Weverly Place’ y también con Nick Jonas. Asimismo, los paparazzis también lograron captar a Gómez en actitudes cariñosas con el actor de la saga Crepúsculo: Taylor Lautner. Cabe destacar que ninguno de estos supuestos salientes fueron confirmados por la joven.