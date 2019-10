Justin Bieber fue el fan de Selena Gómez antes de ser famoso







24/10/2019 - 22:45:17

La Verdad.- Justin Bieber logró alcanzar la fama tras haber lanzado el tema "Baby" durante el año de 2010 logrando enamorar a sus fieles admiradoras, pero sabías qué el famoso estuvo enamorado de Selena Gómez, pues durante el tiempo que estuvieron juntos fue el amor de su vida.



Recordamos que el cantante comenzó su sueño de ser famoso al presentarse en un concurso de canto, él logró obtener el segundo lugar, sin embargo, el video de su interpretación en el escenario fue compartido a través de YouTube por su mamá. El video fue descubierto por Scooter Braun quien impulsó la carrera de Bieber.



El cantante logró popularidad durante su adolescencia logrando acaparar la atención de los fans con su voz, sin embargo, él reveló que estaba perdidamente enamorado de Selena Gómez, quien en ese entonces la famosa tenía tan solo 18 años de edad y él apenas 16.



Cabe mencionar que Selena Gómez durante una entrevista comentó que ella veía en Bieber como a un hermano pequeño, sin embargo, la cercanía de ambos fue causando dudas con respecto a un posible romance y para el evento Vanity Fair en el 2011 llegaron juntos, ambas se veían enamorados.



Justin Bieber tras tener una relación complicada con Selena Gómez comentó que a pesar de estar haciendo su vida sentimental con la modelo Hailey Baldwin, reveló que siempre tendrá un amor especial para su ex novia quien tiene un lugar en su corazón, pero que ahora su prioridad en su esposa. Cabe mencionar que hace algunas semanas ambos su casaron por la iglesia.



Actualmente Gómez se encuentra enfocada en su nuevo lanzamiento "Lose You To Love Me", donde la letra de la canción ha sido relacionada con la historia de amor que tuvo con Justin Bieber, pues ambos fueron una de las parejas más polémicas en el medio de la farándula.