Fuertes rumores de romance de Maluma con famosa modelo con vitiligo







24/10/2019 - 22:42:25

Quién.- Desde principios de octubre circula en redes una foto de Maluma con la top model Winnie Harlow , misma que desató rumores de que entre ellos hay algo más que una amistad. Dichas versiones se intensificaron tras confirmarse que el reggaetonero colombiano terminó su relación con la modelo Natalia Barulich.



Una fuente cercana a la pareja corroboró a la revista People en Español que la última vez que Maluma y Natalia estuvieron juntos fue hace aproximadamente un mes, durante el concierto del intérprete en Los Ángeles.



Tras esta sospechosa distancia, comenzaron los rumores de un posible amorío entre Barulich y el jugador brasileño Neymar Jr., sobre todo después de que se filtrara una foto de ellos en París. Y aunque este noviazgo aún no se ha confirmado, la vida amorosa de Maluma no ha dejado de dar de qué hablar.



Este martes Maluma y Winnie Harlow (conocida por ser una de las pocas modelos profesionales que padece vitiligo) fueron vistos de nuevo juntos disfrutando de una cena en el restaurante latino Blend de Long Island en compañía de varios amigos.



Los dos jóvenes han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas debido a la amistad que parece unirlos, en especial después de que salieran de fiesta juntos y se dejaran ver bailando muy juntitos tras el concierto que el cantante colombiano ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York a principios de mes.



Y luego están los coqueteos que Maluma y Winnie han tenido en redes sociales: la estrella de las pasarelas publicó una foto posando junto a un póster que promocionaba el tour en EU del colombiano. Ante ello, el reggaetonero agradeció con un "mamacita" y un emoji de beso. Ella, por supuesto, respondió con otros dos emojis también de beso.



En el caso del intérprete, las últimas versiones que se tienen acerca de su estado sentimental apuntan a que, en vista de que no ha habido ninguno anuncio acerca de su ruptura, seguiría manteniendo una relación sentimental con Natalia Barulich.



La última foto junto a Maluma que se puede encontrar en el perfil de Instagram de Natalia es del mes de agosto, algo no demasiado extraño dada la discreción con que han tratado de manejar siempre su noviazgo.



Los rumores acerca del nuevo romance que la estrella de la música podría haber iniciado con Winnie o de su supuesta ruptura con su novia de los últimos años chocan con las últimas declaraciones de la mamá del cantante, quien no ha tenido reparo en asegurar que Natalia le "gusta mucho" para su hijo.