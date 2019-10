Bolivia endurece el paro con bloqueo de calles y carreteras y exige balotaje







24/10/2019 - 21:38:09

La Paz.- Organizaciones sociales, partidos políticos, cívicos y colectivos sectoriales de todo Bolivia demandan y exigen que se realice un balotaje, porque "está demostrado que hubo fraude" en las elecciones del 20 de octubre que dio la victoria a Evo Morales.



La determinación es endurecer las medidas de presión iniciadas en Santa Cruz con un paro indefinido, el mismo que ha sido replicado en varios departamentos y al que se suma este vienes La Paz desde las 6 de la mañana. Bloqueos de carreteras y calles en las ciudades es la determinación ciudadana.



José Luis Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, informó que las medidas de presión irán en aumento en todo el país, tal como se ha definido en la reunión de la Coordinadora de la Democracia de este jueves, en la que participaron dirigentes de diversos sectores sociales y políticos.



Dijo que en la reunión se aprobaron 3 puntos que serán cumplidos en todos los departamentos.



1.- No se acepta una auditoría vinculante planteada por la OEA, por lo que piden que se basen en el primer informe que dio el organismo internacional sobre irregularidades cometidas por el TSE.



2.- Se ampliaron los participantes para que forme parte de la mesa de la Coordinadora toda la sociedad civil organizada, incluyendo los partidos.



3.- No se aceptará una segunda vuelta electoral si continúa "este Tribunal Electoral podrido y corrupto queremos cambiarlo", enfatizó.



APOYO EMPRESARIAL



Camacho dijo que ha recibido la llamada de empresarios que han comprometido su apoyo total al paro indefindo "porque necesitamos vivir en democracia", enfatizó.



MARCHA DE CARACOLLO A LA PAZ



La dirigencia cívica y otras organizaciones sociales, de Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, decidieron definir en las próximas horas una marcha de Caracollo a La Paz.



Dicen que las protestas tienen que llegar a la sede de gobierno como una forma de hacer escuchar la voz de la gente que quiere y demanda del gobierno respeto al voto.



César Ramos, dirigente cívico de Tarija dijo que ya se han definido los puntos de bloqueo y que en coordinación con otros departamentos se bloqueará las carreteras.



Mauricio Guiteras, dirigente de Beni, dijo que junto a Pando se están coordinando las medidas de presión para cumplir un paro total que ya cuenta con el apoyo de sectores empresariales. Todo el país para, afirmó.



MARCHAS Y PROTESTAS



Mientras en la jornada de este jueves, las marchas de protesta y bloqueos se cumplieron en todo el país, algunos terminando en enfrentamientos entre vecinos y grupos afines al MAS como el caso de Santa Cruz.



En la ciudad se enfrentaron en el plan Tres Mil hasta la intervención de la policía que evitó más problemas en la zona.



En la zona de La Guardia, Km 13 a Camiri y en El Torno, se produjeron enfrentamientos que terminaron con varios heridos.



La gente del MAS intentó ingresar a esa poblaciones para romper el bloqueo pero recibieron una dura respuesta.



Mientras que en La Paz, hasta horas de la noche seguían cientos de personas intentando ingresar por las 4 esquinas de la Plaza Abaroa hasta el TSE, siendo impedidos por la Policía que cerró todos los accesos con un fuerte contingente.



En Cochabamba hubo también enfrentamientos entre cocaleros y la gente que bloqueaba las calles y carreteras. La policía también tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para dispersar a la gente



En el resto del país no hubo mayores problemas pese al bloqueo de calles como en Oruro, Potosí, Tarija y Chuquisaca.