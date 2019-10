Canelas: Comunidad Ciudadana miente y carece de pruebas de un fraude monumental







24/10/2019 - 20:11:39

La Paz, (ABI).- El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó el jueves que Comunidad Ciudadana (CC) miente para desacreditar el cómputo oficial de la votación de las elecciones generales y carece de pruebas para demostrar el "fraude monumental" que denunció su candidato Carlos Mesa.



Canelas reprochó que el vocero jurídico del CC, Carlos Alarcón, salga a decir "cosas falsas" a los medios en un intento por confundir a la población y promover más actos violentos en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas oficinas departamentales fueron atacadas, destruidas e incendiadas por un supuesto fraude.



El jueves por la tarde, Alarcón informó que existen unos 100.000 votos cuestionados por el CC de casi 6,5 millones de sufragios emitidos en los comicios del 20 de octubre.



"Lo que le demandamos a Comunidad Ciudadana es que deje de instigar a la violencia. El primer día antes de saber cuál era el cómputo inicial se manda a sus bases a quemar tribunales departamentales y sostienen durante días fraude monumental, fraude monumental, ya vienen las pruebas. Y cuando vemos la rueda de prensa del señor Alarcón, observa 100.00 votos, que significan 1,7 por ciento", dijo Canelas.



La autoridad agregó que los argumentos expuestos por Alarcón no prueban el "fraude monumental" del que habla Mesa, que perdió las elecciones ante el presidente Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS).



El CC hizo observaciones al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero no al cómputo oficial, que corrige las observaciones u errores que pueda haber en algunas actas.



En ese marco, Canelas reprochó la campaña de desprestigio en contra del TSE.



Mesa insiste en denunciar un fraude electoral sin presentar pruebas, pero además deslindó cualquier responsabilidad en la ola de violencia que se desató tras sus acusaciones en contra del órgano Electoral.



A nombre de la democracia, Mesa mandó a sus seguidores a mantener las protestas callejeras y dijo que no aceptará nada menos que una segunda vuelta.



Mesa, reconocido como un hábil orador, aseguró que su mirada democrática es pacífica, de respeto al voto y a las reglas de juego que establece la Constitución; sin embargo, los medios todavía reproducen sus recientes declaraciones en las que convoca a desconocer los comicios y alienta a manifestaciones que arremeten contra simpatizantes del MAS y policías, dejando heridos y graves destrozos en bienes públicos.