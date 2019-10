Evo Morales gana las elecciones y gobernará hasta 2025







24/10/2019 - 19:33:54



La Paz.- Los Resultados Preliminares del Organo Electoral Plurinacional (OEP), dieron como ganador a Evo Morales con 47.08% y 10.56% de diferencia frente a Carlos Mesa que obtuvo 36.51%, al 99.99% de las mesas escrutadas.



Con estos resultados, Evo Morales es ganador en primera vuelta de las elecciones realizadas el pasado 20 de octubre y es reelecto para el período 2020-2025.



En momentos en que la tensión sube de nivel en varias ciudades de todo el país, los resultados han provocado serias dudas al extremo de la OEA y la Unión Europea pidieran una segunda vuelta electoral aunque la diferencia sea apenas superior al 10%.



Aunque falta conocer algunos resultados de Chuquisaca y Beni donde deben repetir la votación en 4 mesas, la victoria de Morales es irreversible, por cuanto los nuevos datos no darán lugar a un cambio en los porcentajes.



Estos resultados, incluso antes de conocerse, ya fueron rechazados por Comunidad Ciudadana y su candidato a la presidencia Carlos Mesa, quien llamó a la población a manifestarse pacíficamente para exigir una segunda vuelta electoral.



El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, afirmó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que esa institución como garante del estado de derecho en los países que lo integran no puede solicitar una segunda vuelta en los comicios de Bolivia, porque desde el punto de vista constitucional no corresponde.



En una concentración del MAS en Cochabamba, el presidente Evo Morales advirtió a los candidatos de la derecha política "que no volverán" al gobierno.



"No van a volver por supuesto jamás. No volverá la derecha. ¡No volverán!, ¡No volverán!, ¡No volverán!", arengó Morales en un acto central realizado en la plaza "4 de Septiembre", mientras era acompañado por los gritos ensordecedores en coro de una multitud emocionada que respaldaba su permanencia en el mando del país.



Mientras que la Coordinadora de Defensa de la Democracia, organización que aglutina a cívicos y la oposición boliviana, lanzó este jueves su primera resolución que exige una segunda vuelta administrada imparcialmente y convoca al pueblo boliviano a mantenerse movilizado en defensa del voto.



Paralelamente, en Santa Cruz se producían enfrentamientos entre la gente que bloqueaba carreteras en la zona oeste y militantes del MAS que intentaban ingresar a Santa Cruz.



En La Paz una multitudinaria marcha desde El Alto llegó a sede de gobierno pidiendo segunda vuelta electoral. Paralelamente, vecinos de toda la ciudad convocaron a bloquear las calles en rechazo a estos resultados.



Las juntas vecinales, controles sociales, universitarios, cívicos, y otras instituciones paceñas aprobaron este jueves cuatro puntos: mantenerse movilizados permanentemente; desde este viernes, bloquear todas las esquinas de toda la ciudad; ir a una huelga de hambre y convocar a un cabildo para mañana a las 15.00 de este viernes.



Según se pudo conocer, aunque no se hizo público, la militancia del MAS también convoca a marchas y bloqueos de calles en defensa del voto a que favorece a Evo Morales.



La Iglesia y la OEA han llamado a la calma a ambos sectores, para evitar que haya enfrentamientos y piden esperar los resultados que puedan ser auditadas por el organismo internacional.