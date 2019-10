Arce: La OEA como garante del estado de derecho no puede pedir una segunda vuelta en comicios





24/10/2019 - 18:33:35

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, afirmó el jueves ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que esa institución como garante del estado de derecho en los países que lo integran no puede solicitar una segunda vuelta en los comicios de Bolivia, porque desde el punto de vista constitucional no corresponde.



"La Organización de Estados Americanos es una organización garante del estado de derecho, la institucionalidad y la democracia en todos y cada uno de los 30 países que la conforman y no puede en ningún sentido solicitar que, apartándonos de la Constitución Política del Estado, dispongamos una segunda vuelta que no correspondería desde el punto de vista constitucional", dijo Arce en su intervención en la sesión extraordinaria de ese organismo multilateral.



La OEA sugirió ayer, martes, que la "mejor opción" sería convocar a una segunda vuelta electoral en Bolivia, incluso si el actual presidente Evo Morales obtiene el 10% de diferencia con el segundo, margen necesario para alcanzar la victoria en la primera vuelta.



Arce recordó que la Constitución Política del Estado en Bolivia establece en su artículo 166 parágrafo primero que gana la elección presidencial el binomio que obtenga la mayoría absoluta, es decir, 50% más un voto, o más del 40% con una diferencia de más de 10% en relación al segundo candidato.



Reiteró que en Bolivia si es que, una vez conocidos los resultados oficiales finales, existe una diferencia de más de 10% del primer candidato con el segundo y el primero supera 40% de los votos, no puede haber una segunda vuelta electoral.



"Es imposible considerar o pensar que se pueda alterar lo que establece la Constitución Política del Estado por susceptibilidades o por requerimientos de personas u organismos nacionales o internacionales", señaló.



El titular de Justicia enfatizó que él y el canciller Diego Pary acuden ante esa instancia internacional con la "absoluta certeza" de que esa institución hará prevalecer la democracia, la institucionalidad, el estado de derecho y sobre todo la voluntad popular.



Aseguró que si los resultados del cómputo final no dan una diferencia de 10% del primero en relación al segundo, con seguridad el partido oficialista respetará una segunda vuelta electoral.



La autoridad boliviana hizo una relación pormenorizada del procedimiento que se aplica en una elección general en Bolivia.



Dio datos del conteo oficial que se encuentra en la página web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hasta el momento dan la victoria al presidente y candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, con 47,5% de los votos contra el segundo de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, quien obtuvo 36,53% al 97,78% de escrutinio.



"En Bolivia hemos aprendido a vivir en democracia y hemos construido fórmulas que permiten vivir en esa democracia y la Constitución aprobada en 2009 es clara, es la esencia de la democracia representativa", puntualizó.



El ministro precisó que no se puede hacer un anuncio de "fraude" como lo hizo el candidato opositor de CC y algunos dirigentes cívicos del país, sin explicar mínimamente cual sería el mecanismo, el modo de operar y dónde estaría el fraude.



Manifestó que hasta la fecha ante los órganos electorales en Bolivia nadie ha presentado una sola acta de las más de 34.000 con alguna anomalía o con alguna situación que sea irregular, que pueda sugerir la existencia de un fraude.



"No hay una sola denuncia, no hay un solo argumento concordante, un solo elemento lógico, reitero no hay ni siquiera un pedido oficial de ninguna fuerza política ni institucional en ese sentido", complementó.