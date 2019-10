YPFB garantiza gas a domicilio y 250 mil garrafas de GLP por día







24/10/2019 - 18:13:04

La Paz, (ABI).- YPFB garantizó la provisión normal de gas domiciliario y la distribución de 250 mil garrafas de GLP por día, por lo que la empresa recomendó a la población no hacer caso a rumores y especulaciones referidos a un eventual desabastecimiento



En rueda de prensa que ofreció en predios del surtidor San Pedro, en la ciudad de La Paz, el gerente nacional de comercialización de la estatal petrolera, Cristian Choque, informó que YPFB garantiza la provisión y comercialización de gasolina, diésel, GNV (gas natural vehicular) y GLP (gas licuado de petróleo) en todo el territorio nacional.



"Ustedes pueden evidenciar que en todas las estaciones de servicio (...) las operaciones son totalmente normales, queremos brindar confianza a toda la población en general para que no exista pánico respecto a la provisión de combustibles", remarcó.



Explicó que YPFB tiene en sus plantas reservas de combustibles para al menos 15 días de abastecimiento, dependiendo de la demanda de los consumidores; por ejemplo, en La Paz se requieren un promedio de 2 millones de litros de gasolina por día.



Indicó que la estatal petrolera realiza el proceso de engarrafado de GLP en sus plantas de manera normal. En ese marco, Choque detalló que el miércoles se despachó más de 45 mil unidades para el mercado paceño, lo propio a Santa Cruz y el resto del territorio nacional.



Consultado sobre cuántas unidades de garrafas de GLP dispone YPFB para abastecer a las familias a escala nacional, Choque respondió: "prácticamente son más de 250 mil garrafas que se distribuyen (...) todos los días"



Por otra parte, el gerente aclaró que el servicio de "gas domiciliario no va a ser cortado de ninguna manera".



Choque brindó esta información ante las largas filas que se formaron en pasados días en algunos surtidores a causa de rumores "malintencionados" que circularon en las redes sociales sobre un supuesto desabastecimiento de combustibles en Bolivia.