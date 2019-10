Ayllus Guerreros advierten con desempolvar sus fusiles contra Mesa







24/10/2019 - 16:00:14

Erbol.- Los Ayllus Guerreros del Norte de Potosí y Sur de Oruro advirtieron con desempolvar sus fusiles Mauser, en caso de que Carlos Mesa persista con el pedido de segunda vuelta electoral.



“Si el Carlos Mesa sigue confrontando a los Ayllus Guerreros, vamos a desempolvar nuestros ‘mauseres’ que están guardados, las sobras de la guerra”, dijo Florentino Acero Condori, portavoz del sector originario.



Acusó al candidato de Comunidad Ciudadana de querer repartir lo ocurrido en 2003, “cuando ha corrido sangre”.



El dirigente sostuvo que no quieren “guerra” con Mesa, pero le dirán que acepte públicamente su derrota y que no hay segunda vuelta.



Dijo que los Ayllus no permitirán sucesos como los que ocurrieron en Potosí y Sucre, donde manifestantes incendiaron los tribunales electorales.



Aseveró que el proceso electoral fue transparente y que su organización está con la frente en alto para seguir gobernando a la cabeza de Evo Morales, a quien calificó como un líder indiscutido de todo el mundo.



Recalcó que los Ayllus no pretenden confrontar, pero los opositores deben aceptar su “derrota” del 20 de octubre.