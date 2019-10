Lima es la tercera ciudad del mundo con más tráfico vehicular







24/10/2019 - 15:47:15

El Comercio.- En un año, nuestra capital pasó del noveno puesto a ser la tercera ciudad del mundo con más congestión vehicular, según un estudio de monitoreo holandés por GPS. Mientras los limeños registran 58% de tiempo extra en cada viaje en promedio, no hay noticias sobre el inicio de operaciones de la Autoridad del Transporte Urbano de Lima y Callao.



Es probable que este informe sea leído por muchos a bordo de buses, taxis, combis o autos particulares detenidos en el tráfico. La congestión vehicular está consumiendo nuestro tiempo: en los últimos 10 años, las horas punta casi se han duplicado, pasando de 5 a 9 durante todo el día, según una investigación publicada en marzo de este año por la campaña #NoTePases.



Anteriormente existían cinco horas de tráfico críticas, repartidas en tres intervalos del día: de 7 a.m. y 9 a.m. (ida al trabajo o centro de estudios), 1 p.m. y 2 p.m. (almuerzo) y 6 p.m. a 8 p.m. (regreso a casa). Hoy esas horas punta se han ampliado haciendo que hayan personas que pasen hasta 6 horas al día en el transporte público. De hecho, el 58,5% de la población económicamente activa (PEA) de Lima y el Callao utiliza hasta 60 minutos para llegar a su centro de trabajo, es decir, hasta dos horas al día, contando el regreso a casa, según según un estudio de la central de inteligencia de negocios DataImágenes.



Pero la carga vehicular en Lima ha empeorado preocupantemente entre el 2017 y el 2018. Un estudio elaborado por la compañía de GPS holandesa TomTom coloca a Lima en el tercer lugar con mayor congestión, entre 403 ciudades de 56 países del mundo.



En el 2017 la capital estaba en el puesto 9, es decir, en un año subió 6 posiciones entre las urbes más congestionadas en el 2018. Solo Mumbai (India) y Bogotá (Colombia) la superan.



En estas dos ciudades se registra 65% y 63% de tiempo extra de viaje de las personas debido a la congestión, respectivamente. Lima tiene el tercer lugar con un 58% de tiempo extra de viaje. En otras palabras, un viaje en Lima de 60 minutos en condiciones normales dura, en promedio, casi 95 minutos.



Las cosas empeoran en las mañanas y las tardes. Durante el 2018, el tiempo extra de viaje de los limeños en la hora punta matutina llegó a ser de 88% y en la hora pico de la tarde y noche fue del 104%, es decir, hubo días en que los tiempos de viaje de los limeños se duplicaron.



¿Cómo TomTom mide la congestión? Las estadísticas se calculan a partir de datos del sistema Big Data de los celulares y GPS anónimos recopilados a través de dispositivos de navegación, sistemas de tablero de automóviles y teléfonos inteligentes.



“Los porcentajes de nivel de congestión representan el tiempo de viaje adicional experimentado. Comenzamos estableciendo una línea de base de los tiempos de viaje en condiciones de flujo libre y comparamos para obtener un tiempo de viaje adicional”, informó la compañía. Un nivel de congestión del 50% significa que el tiempo de viaje adicional es 50% más de lo que un viaje tomaría sin tráfico.



Ralf-Peter Schäfer, vicepresidente de TomTom, citado por “Forbes”, dijo que su compañía trabaja para lograr un futuro en el que los vehículos sean eléctricos, compartidos y autónomos para mejorar la situación del tráfico en el mundo.



En Lima, especialistas de transporte sostienen que el tráfico es causado por la proliferación de colectivos informales y la circulación de camiones a toda hora. También, la falta de coordinación de las intersecciones semaforizadas de la ciudad.



Una tercera causa es que en Lima hay distritos geográficamente pequeños pero que sirven como lugares de paso por una gran cantidad de conductores, lo que genera acumulación de vehículos. Uno de ellos es Barranco. Su alcalde, José Rodríguez, sostiene que en horas punta es posible ver automóviles estancados media hora en tramos muy cortos.



“Trabajamos con la Municipalidad de Lima para poner en marcha el plan vial, que fue abandonado por alcaldes anteriores. Este lograría reducir en 20% los tiempos de circulación vehicular en el distrito, lo que mejoraría el tráfico en los aledaños. Haremos un piloto para reordenar el tránsito, cambiando el sentido a algunas avenidas e implementando olas verdes”, sostiene.



Otra causa del tráfico es que en Lima y Callao existen más de 400 rutas de buses, muchas superpuestas entre sí. La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), brazo del MTC, tendría entre sus objetivos el de integrar el transporte público impidiendo la superposición de rutas. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce cuándo comenzará a operar esta entidad ni quién la presidirá.