Dirigente de empresarios en Venezuela pide a su sector y al pueblo no esperar más a un mesías para un cambio político





24/10/2019 - 15:40:53

El Nacional.- La presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, Maryolga Girán, exhortó este jueves a la población venezolana a no continuar esperando a un mesías que solucione la crisis que afronta el país.



“Fácil no es, tenemos 20 años esperando a un mesías; ya no esperemos más, hagámoslo nosotros. Vamos a convencernos de que somos la única esperanza que queda”, instó.



La abogada afirmó que es necesario que la ciudadanía tenga una misma visión del futuro y tome conciencia del poder que tiene para influir en un cambio político en Venezuela.



En este sentido, precisó que también es imprescindible la actuación del sector empresarial para revertir el apalancamiento que ha dejado la revolución en la nación.



Añadió que el legado del oficialismo en el país ha sido, entre otras cosas, el cortoplacismo, la ignorancia, pérdida de valores, la decadencia de liderazgos, las luchas de clases y la pérdida de la memoria histórica.



Por ello, resaltó que aunque el camino no es sencillo, se requiere sustituir esa destrucción por un acuerdo social que permita el compromiso de metas, información de calidad dentro de las empresas, el modelaje de la conducta y reconstrucción del tejido social.



“Entendemos que no todo depende de nosotros, pero de lo que sí estoy segura es que sin nosotros, nada va a ser posible”, dijo en su intervención durante un evento de Venamcham.