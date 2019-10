Cabello: La UE no tiene moral para meterse en asuntos de Venezuela





24/10/2019 - 14:59:43

Tal Cual.- El régimen de Nicolás Maduro ordenó la reactivación inmediata de las cuadrillas de defensas de la paz, así lo anunció el presidente de la asamblea constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien una vez más usó como alegato las supuestas intenciones del gobierno de Estados Unidos de sabotear la paz en el Venezuela.



Más temprano, durante el recorrido de la marcha convocada por el oficialismo en Caracas, descalificó el rechazo que la Unión Europea ha manifestado al ingreso de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



En este sentido, aseveró que la UE “no tiene moral para meterse con Venezuela, nosotros tenemos una lucha revolucionaria auténtica. Nosotros no somos colonia de nadie”.



“USA está atacando a Venezuela por su oro, por su coltán. Nosotros no nos hemos rendido y tampoco lo vamos a hacer. La Unión Europea no existiera si Estados Unidos no le diera órdenes“, agregó el funcionario.



Al mismo tiempo, insistió en la tesis de que "nos siguen sancionando y bloqueando la posibilidad de comprar medicinas y alimentos, cada bloqueo que le hagan a Venezuela el pueblo se levanta y vence porque no nos vamos a rendir".



Diosdado Cabello dice que “los pueblos de América Latina se están levantando solos. Macri y Bolsonaro se entregaron al imperialismo y al Fondo Monetario Internacional (FMI)”.



También se refirió a las manifestaciones que se han producido en Chile en los últimos días. Al respecto matizó que no hay manera de que en ese país "el presidente les mienta y ellos se queden tranquilos. Eso no lo detiene nadie, los procesos sociales son indetenibles“.



Por otra parte, el oficialista acusó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de orquestar un golpe de estado contra Bolivia. Esto luego de que el organismo tildara como "la mejor opción" la realización de una segunda vuelta electoral.



En este sentido dirigió un mensaje a la población de ese país en el que les aseveró que "la mejor respuesta es la movilización del pueblo en la calle", pues a su juicio, "si intentan detener el camino que escogió el pueblo sera peor".