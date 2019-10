Miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas llaman golpista al Gobierno y piden movilización







24/10/2019

El País.- Un grupo conformado por miembros de las Fuerzas Armadas en el servicio pasivo hicieron un pronunciamiento exigiendo al Gobierno y a las Fuerzas Armadas activas el respeto a la Constitución. Diferentes fuentes vincularon al grupo «Bloque Constitucional Boliviano» al candidato del PDC, Chi Hyun Chung, aunque finalmente aclararon que rechazan «estas elecciones inconstitucionales», pero que «Dios quiera que haya un ganador y que sea Mesa».



«Este no es un movimiento sedicioso, no es movimiento subversivo, no es un grupo golpista. El golpe ya lo dio el Gobierno el 21 de febrero de 2016 cuando desconoció los resultados del referéndum» señaló el vocero del grupo Bloque Constitucional Boliviano conformado por oficiales de diferentes grados de las Fuerzas Armadas.



El portavoz indicó que «este es el momento. Y hacemos un llamado a toda la población, todo el sector productivo, toda la clase política y todo el pueblo de Bolivia. Dejar las comodidades de la oficina. Dejar las comodidades en casa y pensar en nuestra libertad y nuestra democracia. Bolivia necesita de unidad, y ese es el llamado, a todos los binomios, diputaods y a quienes han estado en función de Gobierno, para luchar por nuestra democracia fragmentada y destruida».



«Hacemos un llamado a pensar en Bolivia. Bolivia necesita paz, certezas, hemos transitado trece años de incertidumbre, corrupción. Hemos vivido un Estado inmoral» y culminó haciendo un llamado «a nuestros camaradas, que hemos jurado defender la Constitución»



El presidente Evo Morales ya habló de un movimiento de este tipo en diferentes intervenciones en pasadas ante las Fuerzas Armadas, y más recientemente en sus dos conferencias de prensa del miércoles y jueves en las que se ha declarado ganador antes de que finalice el cómputo.



