Masiva concentración del MAS entrega su apoyo a Evo en Cochabamba







24/10/2019 - 13:17:45

Opinión.- Miles de militantes al Movimiento Al Socialismo (MAS) se reunieron en la plaza 14 de Septiembre de de Cochabamba para expresar su apoyo al presidente Evo Morales, y celebrar la victoria electoral, asegurando que este partido político venció en la primera vuelta de los comicios.



Entre las autoridades nacionales que participaron de esta concentración se encontraba la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, quien reiteró que de manera pacífica se defenderá el voto de apoyo al MAS.



“Estamos aquí para que pacíficamente hagamos conocer a Bolivia que pedimos que se respete el voto de todos, de la ciudad, de las mujeres, de los jóvenes, de la gente del campo”, expresó Prado.



“No aceptan la derrota y han procedido de manera delincuencial han generado daños materiales y han violentado nuestras casas de campaña, por lo tanto vamos organizarnos en vigilas hasta que acepten su derrota la derecha”, manifestó por su parte el presidente del MAS en Cochabamba, Rimer Ágreda.



COCALEROS LLEGAN A DEFENDER EL PROCESO DE CAMBIO



Productores de coca del trópico de Cochabamba comenzaron a llegar desde anoche a Cochabamba para participar este jueves en una movilización para defender al presidente Evo Morales, quien denunció un presunto intento de golpe de estado.



Está previsto que los cocaleros participen en un acto al mediodía en la plaza 14 de Septiembre.



El presidente departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rímer Ágrega, informó ayer que los militantes partirán desde tres puntos hacia la plaza 14 de Septiembre. Se trata de la plazuela Busch, avenida 6 de Agosto y puente Quillacollo.



Los colectivos y ciudadanos que se organizaron los últimos días para manifestarse contra un presunto fraude en las elecciones generales del pasado domingo pidieron no provocar ni hacer caso a provocaciones durante esta jornada.



Incluso circularon mensajes que pedían no salir de los domicilios hasta que los productores de coca dejen la ciudad.



Morales llamó a defender la votación del Movimiento Al Socialismo (MAS) y denunció un presunto intento de golpe de Estado aunque no presentó pruebas.