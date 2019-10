Essex y el misterio de los 39 chinos muertos encontrados en un camión frigorífico







24/10/2019 - 12:40:58

Beijing confirmó hoy que los 39 cadáveres hallados en el contenedor de un camión frigorífico en Essex, Reino Unido, con patente de Bulgaria eran de nacionalidad china. 31 hombres y 8 mujeres. Uno de ellos, adolescente. Lo ratificó el Ministerio del Exterior del régimen luego de que la noticia acaparara los principales títulos de los medios del mundo. La única detención, hasta el momento, es la del conductor del vehículo de carga, Mo Robinson, de 25 años, originario de Irlanda del Norte.



Los cuerpos de las víctimas fueron halladas por las autoridades policiales este miércoles 23 de octubre luego de que el propio Robinson advirtiera sobre el escabroso descubrimiento. Sin embargo, el chofer está siendo investigado por homicidio. Los investigadores intentan determinar si el joven estaba al tanto del “cargamento” o sólo supo cuando abrió las compuertas del camión.



El camión -un poderoso Scania con un su clásico motor V8 y 350 caballos- arribó al Reino Unido el último sábado a través del puerto de Holyhead y proveniente de Dublin, Irlanda. Previamente se cree que habría llegado a la isla desde el puerto francés de Cherburgo y se reportó que el vehículo tenía matrícula de Bulgaria. Sin embargo, el camino del contenedor refrigerado fue otro, aún sin informar.



El conteiner viajó por separado y en barco desde el puerto belga de Zeebrugge -donde se habría cargado un ferry- y llegó al miércoles a Purfleet, Essex. Allí fue donde Robinson lo acopló a su Scania y siguió viaje. Luego de ello, aparcó el camión -y la siniestra carga- en el parque industrial Waterglade de Grays, también en Essex, a 300 kilómetros de Londres. En ese momento, el conductor bajó de la parte delantera del vehículo y abrió las puertas del vagón de carga refrigerado. Allí estaban los 39 cadáveres. Era alrededor de la 1.30 am. Llamó al 999 (el servicio de emergencias telefónico del Reino Unido) quienes enviaron una ambulancia y patrulleros policiales. El “cargamento” estaba sin vida.



Las 39 vidas se perdieron como consecuencia del frío extremo. Pero no del frío exterior -promedia el otoño y se avecina el invierno en el hemisferio norte-, sino luego de que alguien encendiera el motor refrigerante del acoplado y la temperatura descendiera a ¡25 grados bajo cero! Un verdadero glaciar rodante. Un camión de hielo. Quienes están rastreando cada uno de los detalles aún no pueden afirmar que fue Robinson el responsable de conectarlo.



El Reino Unido es uno de los principales destinos, junto con Alemania y Suecia, buscados por los migrantes que provienen de Medio Oriente y el Norte de África. ¿También China? Para llegar a estos países las personas que escapan de la guerra y la pobreza suelen emprender largos y peligrosos trayectos por agua y tierra, cruzando toda Europa en una travesía que suele comenzar en los países del Este, como Bulgaria, donde estaba patentado el Scania.



Pero esto tampoco debería ser algo concluyente. Muchos camioneros independientes radican sus vehículos en aquel país por cuestiones impositivas. Quizás Robinson se base en esa defensa. Pero su explicación deberá ser concluyente: los investigadores no descartan que todo se trate de una red de tráfico humano cuyo origen nace en Bulgaria y posee ramificaciones en tierra británica.



Pero otra cosa llamó la atención de los peritos. Cuando se descubrieron los cuerpos el camión estaba en Grays, donde suelen estar durante algún tiempo aquellos vehículos de carga que tienen que volver al continente por el Canal de la Mancha. Extraño periplo el de los migrantes o quienes estaban guiándolos. Una explicación podría ser que el aumento de los controles en Dover y Calais -el punto más estrecho del canal- ha forzado a que muchos migrantes busquen rutas alternativas, y una ellas involucra tomar un ferry desde Cherburgo, en Francia, hasta Irlanda antes de llegar finalmente al Reino Unido. ¿Pero para qué retornar al continente?



Otro dato llamativo es el puerto de Bélgica en el cual se cargó el contenedor: Zeebrugge. Allí, en en el año 2000, 58 migrantes chinos que estaban ingresados clandestinamente en un camión de tomates murieron. Sólo dos sobrevivieron. El conductor, tras enfrentar un control, dejó su contenedor dentro de un ferry. Pero tomó una decisión fatal: cerró una compuerta de ventilación para evitar que se escucharan los ruidos. La falta de oxígeno los asesinó.



El nuevo camión



Robinson se mostraba feliz con su nuevo Scania, cuyos papeles están bajo mandato de una compañía búlgara. Lo adquirió hacia noviembre de 2018. Anteriormente tuvo un modelo similar de la misma marca sueca, aunque más viejo y de diferente color: blanco, al que condujo menos de un año. Y antes, fue propietario de uno azul.



Era un leal a esa empresa de vehículos pesados y recorría todo Europa montado a ellos, enfrentando cualquier clima hostil, de acuerdo a lo que mostró en los últimos años en su cuenta de Instagram. Cuando hablaba de ellos, sus rodados, los nombraba como Money Maker (“hacedor de dinero”). Estaba enamorado de ellos. Un detalle: la mayoría de sus itinerarios comprendían cargas refrigeradas.



Robinson hace viajes frecuentes a Dinamarca y Suecia, lo que requeriría conducir a través de Gran Bretaña. No se sabe dónde se le dijo que entregara este contenedor. El -hasta el momento- único sospechoso vivía en Laurelvale, una comunidad de cerca de mil habitantes. En su perfil, se refiere a sí mismo como un “camionero” y afirma que estudió mantenimiento y reparación de vehículos ligeros en el Southern Regional College-Portadown Campus.



Preguntas sin responder



El caso despertó el interés del primer ministro británico Boris Johnson, quien se mostró horrorizado por los detalles que se leen minuto a minuto. Sin embargo, todavía hay muchos de esos puntos que no encuentran respuesta. La primera: la identidad de quienes murieron atrapados en el frío del camión. “Esta será una larga y compleja investigación. Continuamos trabajando con autoridades locales e internacionales para reunir la información necesaria e identificar a aquellos que tristemente han perdido la vida”, señaló un vocero del gobierno británico.



Las dudas clave que enfrentan los investigadores:



1 - ¿Dónde iniciaron su trayecto las víctimas?



2 - ¿Comenzaron su periplo en China?



3 - ¿En qué punto de Europa ingresaron al contenedor refrigerado?



4 - ¿Eran migrantes chinos que permanecían indocumentados en algún lugar de Europa y quisieron ingresar para trabajar en el Reino Unido?



5 - ¿Era el Reino Unido su destino final? ¿Estaban a punto de retornar al continente por eso estaban en Grays, un punto de encuentro de camioneros para tomar el Canal de la Mancha y regresar a Francia?



6 - ¿Era escandinavia, un destino frecuente de Robinson, el destino final de los migrantes?



7 - ¿Eran víctimas de una red de tráfico de personas cuyo origen está en Bulgaria?



8 - ¿Quién encendió el sistema de refrigerador en el acoplado del Scania de Robinson?



9 - ¿Robinson, el conductor, es parte de la red de trata de personas que involucra a las 39 víctimas?



10 - ¿Qué ocurre en el puerto de Zeebrugge, Bélgica?