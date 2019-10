Coordinadora de Defensa de la Democracia es un grupo de políticos fracasados: Morales







24/10/2019 - 12:03:09

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales afirmó el jueves que la Coordinadora de Defensa de la Democracia, creada ayer, es un grupo formado por políticos "fracasados" vinculados con la privatización de los bienes del Estado y las dictaduras en la época republicana del país.



"Esta mañana recién me informé, bueno, yo creo que es un grupo de políticos fracasados", dijo en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.



Morales manifestó que esa organización, encabezada por el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa, está formada por representantes de partidos que fueron parte de la democracia pactada (MIR, MNR, ADN) en el periodo neoliberal.



Indicó que esos "políticos fracasados", entre ellos, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, promovieron la aprobación de leyes para enajenar y privatizar los bienes del Estado entre 1992 y 2005, política que dejó sin recursos económicos al Estado boliviano.



Mesa fue aliado y vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), a quien sucedió tras la masacre de octubre negro y en junio de 2005 dejó la silla presidencial agobiado por las demandas y protestas de la población.



Esa coordinadora también está formada por Luis Revilla, Rubén Costas, Oscar Ortiz, Adrián Oliva, Gustavo Pedraza, Rolando Villena, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Waldo Albarracín, todos opositores al Gobierno de Morales.



El presidente afirmó que esos personajes políticos "no tienen moral" para defender la democracia en Bolivia porque no la recuperaron y dijo que los verdaderos defensores son los movimientos y organizaciones sociales del país.



"Este grupo llamado coordinadora es el mismo que se está juntando sin tomar en cuenta a los movimientos sociales ¿Qué moral tienen para decir defender la democracia? Vienen de dictaduras militares", aseguró y pidió a la población boliviana defender el proceso democrático de manera pacífica.



Para el jefe de Estado, la razón de ese grupo para intentar un golpe de Estado con el pretexto de la defensa de la democracia es que no acepta que "un indio sea presidente".