Morales: El pueblo boliviano sabía que Mesa era un cobarde, ahora demostró que es un delincuente







24/10/2019 - 12:02:15

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales dijo el jueves que el pueblo boliviano sabía que Carlos Mesa era un "cobarde" por renunciar a su mandato presidencial en 2005 y que ahora quedó como un "delincuente" por sus vínculos con la corrupción y la violencia que dejó ver durante la última campaña electoral.



En una conferencia de prensa, el Jefe de Estado deploró que el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) y su aliados de la extrema derecha acusen al Gobierno de haber perpetrado un fraude electoral sin ninguna prueba y con el afán de deslegitimar la victoria del oficialismo.



Frente a una inminente derrota en los comicios del 20 de octubre, Mesa arremetió contra el candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) con una intensa campaña política de desprestigio y desestabilización contra el actual Gobierno.



"Bolivia era subcampeón en corrupción y esos corruptos me tratan de corrupto", cuestionó Morales y emplazó a sus detractores a presentar pruebas de las acusaciones que lanzan en su contra.



"Yo puedo enumerar cuánto ha robado Carlos de Mesa. Todo el pueblo boliviano sabía que era cobarde. Ahora se ha demostrado que no sola había sido cobarde, había sido un delincuente", manifestó.



Mesa fue aliado y vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), a quien sucedió tras la Masacre de Octubre Negro; en junio de 2005 dejó la silla presidencial agobiado por las demandas y protestas de la población.



El exvocero y yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, acusó a Mesa de haber cobrado 1,2 millones de dólares a cambio de ser vicepresidente en ese periodo de gobierno, una denuncia que el actual candidato del CC se resiste a aclarar.



Varias denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito erosionaron la figura de Mesa, acusado también de proteger a antiguos políticos al quemar informes de los denominados "gastos reservados", favorecer la impunidad de la masacre de 2003, recibir dinero de un excoronel vinculado al narcotráfico, además de las irregularidades sobre un supuesto fondo de 10 millones de dólares para su campaña electoral.



El CC quedó segundo en las últimas elecciones que por el momento dan la victoria al MAS en primera vuelta, Mesa y sus aliados llamaron a desconocer el voto y promovieron violentas movilizaciones en contra del Tribunal Supremo Electoral, cuyas oficinas regionales fueron destruidas e incendiadas.



En las elecciones que perdimos "nunca hemos convocado a movilizarse, a quemar instituciones, quemar casas de campaña, a amedrentar a la familia (de autoridades electas)", manifestó Morales, cuya vivienda en la ciudad de Cochabamba también fue atacada por los opositores.



El Mandatario denunció que sus detractores utilizan a jóvenes para generar violencia y enfrentamientos con la Policía a cambio de dinero y notas de aprobación en la Universidad.



"Solo quiero decir a los jóvenes que quisieran hacer política, si un día hacen política... hay que ser fuerte y valiente y no cobarde ni mentiroso (...). Si yo he llegado a la Presidencia sin ser profesional es gracias a la verdad y a la honestidad", afirmó.