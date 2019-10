Torrico: Jóvenes marchan por notas en La Paz y por dinero en Santa Cruz







24/10/2019 - 11:33:30

Erbol.- Para el asambleísta departamental por el MAS Gustavo Torrico, la presencia de jóvenes y universitarios no se explica sino por los incentivos que ofrecen los líderes de la movilización. “En Santa Cruz corre plata y en La Paz notas para los estudiantes”, dijo al advertir que muchos jóvenes ingresan a la protesta sin ver los riesgos a los que se exponen.



“Hay un manejo económico muy fuerte para contratar personas, tenemos acceso a unas capturas de whatsapp donde se habla del pago a jóvenes”, indicó en declaraciones a Erbol y apuntó que los fondos de la campaña de Carlos Mesa y que no fueron gastados en su totalidad.



En el caso de Santa Cruz explicó que hay declaraciones del presidente del comité cívico pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien en una entrevista concedida a un canal de televisión cruceña, admitió que paga Bs 1.200 a los jóvenes que apoyaron desde las movilizaciones por el 21F.



Afirmó que esa declaración “es una confesión descarada, alevosa y sin vergüenza” por la forma cómo se contrata a jóvenes y señoritas en Santa Cruz, disponiendo de dineros financiados por empresarios del agro y algunos vinculados al caso terrorismo.



Torrico sostuvo que en el caso de La Paz no cree que haya corrido dinero, sino que los jóvenes fueron sacados de las aulas universitarias públicas y privadas, con el incentivo de algunos docentes de otorgar de tres puntos para los exámenes parciales y tres por cada movilización.



Explicó que las pruebas están en los mismos testimonios que reciben de parte de algunos familiares y de los amigos que tienen hijos en las casas superiores de estudio.



“¿Quién sale beneficiado de los posibles heridos? ¿Sale beneficiado la madre, el padre o sale beneficiado don Carlos Mesa? y si está dispuesto a asumir la responsabilidad por haberlos mandado al matadero si se desata la violencia. ¿Quién va a llorar la muerte de sus hijos, don Carlos Mesa? No, serán los padres, madres o los hermanos o quien sabe los hijos”, preguntó.



Afirmó que muchos jóvenes toman a chiste el insultar, atacar a la Policía y no miden las consecuencias que puede causar el impacto de un balín o un proyectil de gas que se pueda activar por parte de la policía para repeler las provocaciones.



Torrico observa sin embargo que no solo los dirigentes cívicos están comprometidos con estos incentivos, sino los propios médicos en La Paz llevan a la gente joven o chiquillos que pueden sufren alguna lesión a su integridad física. El asambleísta del MAS en La Paz pidió a los familiares no permitan que sus hijos se expongan a riesgos innecesarios participando de estas manifestaciones callejeras.