Potosí: Unas cien actas se perdieron en incendio y planean usar fotos del TREP como respaldo







24/10/2019 - 11:30:50

Erbol.- Un centenar de actas de cómputo de votación se perdieron durante el incendio provocado por manifestantes en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, sin embargo, la autoridad electoral prevé respaldar el documento oficial con fotos del sistema de conteo rápido TREP y las copias que aún guarden los notarios.



La información fue proporcionada por el presidente del TED, Carlos Colque, a radio Pío XII de la Red ERBOL, a tiempo de reiniciar el cómputo de actas que se trasladó a Llallagua, después de los destrozos en la ciudad de Potosí.



“Aproximadamente del total, tenemos un poquito más de 100 actas que se han perdido, de las cuales vamos a recurrir a las actas que se han publicado mediante la transmisión rápida de resultados TREP”, dijo Colque.



La autoridad dijo que la quema de algunas actas no significa que no se pueda continuar con el cómputo. Recalcó que se tienen fotos del documento.



“Hemos trabajado estrechamente en el área del TREP, hemos capturado fotos, tenemos fotos, tenemos actas de los señores notarios que nos van a hacer llegar también que se ha conseguido y vamos a ver la alternativa de que en algún caso tengamos que acudir a la instancia correspondiente”, detalló.



“En el caso de que nos faltase alguna acta, bueno entonces el TREP también nos facilitará”, recalcó Colque a tiempo de señalar que el TSE desde La Paz autorizó aquello.



El TREP es el sistema de conteo rápido mediante el cual se usan fotografías de las actas para hacer un cómputo electrónico. El sistema fue cuestionado porque el TSE decidió suspenderlo por 24 horas entre domingo y lunes, lo cual levantó sospechas de fraude.



Actas con quemaduras



El presidente del TED dijo que “gracias a Dios” cuando hubo el incendio se pudo resguardar gran cantidad de actas, aunque tienen los bordes quemados. Dijo que eso no le quita validez al documento.



El acta, de acuerdo a la Ley 026 es un “documento oficial único”, en el que el Jurado Electoral asienta la información de apertura de la mesa de sufragio, la composición del jurado, listado de delegados de organizaciones políticas, el escrutinio y cómputo de votos, las observaciones, recursos y el cierre de mesa de sufragio.