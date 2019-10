Mesa: La auditoría de la OEA no puede ser vinculante





24/10/2019 - 11:02:58

La Paz, (ABI).- El candidato opositor Carlos Mesa, que obtuvo el segundo lugar en las elecciones generales, con una diferencia de más de 600.000 votos por debajo del presidente Evo Morales, según el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aclaró anoche que la auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA), no puede ser vinculante.



Según Mesa, el darle un carácter vinculante a la auditoría de la OEA, que simplemente es un informe internacional independiente, vulneraría la normativa local.



"Una auditoria es simplemente un informe internacional, independiente, que ojalá fuera creíble, pero que no puede ser vinculante porque esto estaría vulnerando la normativa local, nosotros en Bolivia somos los que definimos nuestro aspecto de vinculación obligatoria con un determinado resultado", sostuvo Mesa en una entrevista con la cadena Red Uno.



Mesa se refirió al tema, horas después de que la Misión de Observadores de la OEA, en su informe preliminar, recomendara que se vaya a una segunda vuelta, aunque la diferencia entre los dos primeros candidatos supere el 10%, como exige la normativa electoral boliviana.



Las declaraciones de Mesa también se registran, luego de que la Secretaria General de la OEA aceptara, a pedido del Gobierno nacional, realizar una auditoría con carácter vinculante a las elecciones generales celebradas en Bolivia el pasado 20 de octubre.



Morales este jueves volvió a declararse ganador de las elecciones a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral no ha concluido con el computo de resultados de las elecciones del domingo 20 de octubre.