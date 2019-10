Morales vuelve a declararse ganador sin que el TSE haya concluido resultados







La Paz.- El presidente Evo Morales, a las 8 de la mañana de este martes, en transmisión nacional, volvió a declararse ganador de als elecciones del 20 de octubre, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral no ha concluido el conteo de votos.



Morales empezó su conferencia dando resultados parciales al "casi 98% de cómputo oficial del Tribunal Supremo electoral", en los que el CC tiene 36.7% y el MAS 46.83%. "Ya ganamos en la primera vuelta y nuevamente quiero decirles que hemos ganado"



Cuestionando las acciones en contra de los resultados del TSE, Morales preguntó que "cómo es posible que no reconozcan al voto indigena. Lamento que algunos grupos de políticos bolivianos insisten en el odio, el desprecio, la discriminación. Ahora me doy cuenta ¿ese grupo politico de dónde viene? Mi único pedido es que hagan una profunda reflexion para no rechazar lo avanzado", dijo Morales



Añadió que su gobierno hizo en corto tiempo con la nueva Constitución es haber unido Bolivia. "Hemos bajado la extrema pobreza, hemos reducido esas profundas asimetrías de familia a familia. Esa siempre fue nuestra politica", afirmó.



Dijo también que desconocer el voto de la gente humilde, de la más pobre, especialmente indígena es el origen del recismo.



Recordó que en las elecciones de 2002, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa eran candidatos, "ellos ganaron con 42 mil votos, nosotros ahora tenemos casi 600 mil votos", dijo.



"Con 42 mil votos no hemos quemado tribunales electorales, no hemos perjudicado el cómputo en los departamentos y no hemos perjudicado el conteo aunque sabemos que nos robaron el triunfo. Largo sería explicar cómo nos robaron el 2002 las eleciones nacionales", dijo Morales.



"Digo ¿qué movilizacion hemos hecho aunque nos han robado? En las ciudades no teníamos delegados de mesa y algunos voluntarios fueron pegados y los votos fueron repartidos para los otros partidos. Hubo fraude, no hemos reclamado", enfatizó.



Ante los anuncios de la oposición de desconocer los resultados del cómputo oficial, Morales afirmó que el movimiento indígena defenderá la democracia, "somos los llamados a hacerlo, porque nosotros la recuperamos".



"Vamos a defender la democracia, será una defensa pacífica", dijo Morales ante la prensa nacional e internacional que asistió a la conferencia presidencial a cuatro días de las elecciones generales