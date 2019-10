Hay riesgo que el Clausura concluya el 18 de diciembre







24/10/2019 - 07:42:03

Página Siete.- La conclusión del campeonato Clausura podría extenderse por una semana más, hasta el 19 de noviembre, según Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Los conflictos sociales que atraviesa el país derivaron en la suspensión de la fecha 17 que debía realizarse entre ayer y hoy; sin embargo los problemas pueden ser mayores ya que la jornada 18 del fin de semana corre serio riesgo de quedar suspendida, lo que tendría como consecuencia alargar el final del campeonato.



De acuerdo al rol de partidos que fue aprobado al inicio de este torneo, la última fecha debe disputarse el miércoles 11 de diciembre. “La conclusión del certamen se puede extender por una semana más, pero esperemos que no pase nada y haya solución a los conflictos”, comentó Monje, ayer.



Hasta mañana se decidirá si la fecha 18 arranca con normalidad como está programada. El sábado debe iniciar la jornada con el juego que deben protagonizar Real Potosí y Guabirá (15:00), en la Villa Imperial.



“Nos encontramos preocupados por saber que pasará, quisiéramos tener certidumbre y tranquilidad para que nuestros clubes puedan viajar y jugar la fecha 18 de manera normal. Estamos en contacto permanente entre la comisión técnica y el comité ejecutivo para tomar decisiones, esperaremos hasta el viernes”, agregó.



Si el panorama no cambia, Monje no descartó que se realice una reunión del Consejo Superior de la División Profesional para tratar de encontrar una solución a la conclusión del campeonato, por el calendario apretado que se tiene. “Hay que analizar cómo cumplimos con el calendario, pero esperemos que esto se solucione”, dijo.



Consultado acerca de la fecha en la que se reprogramará la jornada 17, el directivo explicó que se maneja dos alternativas. La primera es disputar el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre y la otra es hacerla el miércoles 4 y jueves 5 de diciembre.



La Conmebol instruyó a las diez asociaciones que concluyan sus respectivos campeonatos antes del 15 de diciembre para poder contar en la ceremonia del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana, con los nombres de los clubes que intervendrán la próxima temporada en esos torneos.



El Tigre y Bolívar esperan



Los clubes The Strongest y Bolívar tienen la incertidumbre de saber si podrán jugar el domingo sus respectivos encuentros. Los atigrados deben viajar a Potosí para visitar a Nacional, mientras que los celestes serán locales frente a Always Ready.



El directivo del Tigre Ricardo Llano admitió que “no podemos exigir jugar sabiendo que nuestra sociedad está convulsionada. La situación que estamos confrontando es muy dura y veremos que definen las autoridades en las siguientes horas”. En tanto, Dardo Gómez, gerente de Baisa, confirmó que la Academia mantiene la programación frente a los millonarios en el Hernando Siles.



“El tema es la seguridad que debemos darle al espectáculo ya que la Policía se encuentra acuartelada. Todos estamos aguardando que la situación se pueda estabilizar y todo vuelva a la normalidad”, opinó.





Gobernación cerraría el Siles



Una reunión entre el gobernador de La Paz Félix Patzi y el director del Servicio Departamental del Deporte Fernando Trino será decisiva para determinar el cierre de los escenarios deportivos que tiene bajo su control esta repartición, entre los que se encuentra el Hernando Siles.



“Estamos a la espera de una reunión con el Gobernador donde se determinará qué va a pasar con el partido del domingo entre Bolívar y Always Ready”, sostuvo Trino.



La autoridad añadió que pese a que los dos equipos son paceños, “todo parece indicar que los conflictos se agravarán y vamos en camino de suspender otra fecha. Por el momento no hay problema de ceder el estadio a Bolívar, pero esperemos la reunión con el Gobernador”.



Trino aclaró que si la Gobernación se suma a un paro cívico en la sede de Gobierno, “no podemos ser indolentes y continuar como si nada estuviera pasando en el país”.



Asimismo se confirmó la suspensión de un nacional de atletismo que debía disputarse el fin de semana en el escenario miraflorino.