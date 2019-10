Barcelona sufre, pero gana; el Inter resucita







24/10/2019 - 07:39:46

Los Tiempos.- El Barcelona allanó su camino hacia los octavos de final de la Liga de Campeones con un triunfo sufrido en casa del Slavia de Praga (1-2) que le asienta como líder en solitario del Grupo F, en el que resucitó el Inter de Milán para poner al rojo vivo la pugna por la segunda plaza con un Borussia Dortmund al que derrotó en San Siro.



Le faltó fútbol y le sobró confianza a un Barcelona que marcó pronto. Leo Messi lo hizo a los 3 minutos castigando un exceso de confianza en la salida de balón del rival, que dominó con autoridad antes de permitir al rival crecerse. Ter Stegen evitó males mayores con un recital de paradas y cuando el empuje del Slavia Praga encontró el premio nada más iniciarse la segunda parte, llegó la pegada de Luis Suárez.



Pensó que rompía su maldición de cuatro años y un día sin marcar a domicilio en Liga de Campeones Suárez, que remató sin ángulo un centro lateral, pero el colegiado daba el tanto a Olayinka en propia puerta (minuto 57). Lejos de aumentar la confianza fue el inicio de un asedio sin premio para el modesto, el día que Ter Stegen volvió a ser salvador.



Se queda líder en solitario el equipo de Ernesto Valverde por la primera derrota del Borussia Dortmund. No superó el examen de San Siro y un Inter que planteó el partido como una final. Se mete de lleno en la lucha por la segunda plaza gracias a los tantos de Lautaro Martínez y Candreva.



El vigente campeón, Liverpool, exhibió poderío el día del regreso de Salah. No encontró rival en el Genk en Bélgica, donde Alex Oxlade-



Chamberlain dio un recital de llegada y un segundo tanto en su doblete para enmarcar. Desde el borde del área golpeó con el exterior del pie con rosca arriba, imparable para Coucke que recibió cuatro. Mané y Salah se sumaron al festival (1-4) de un equipo que tendrá que pelear con el Nápoles por el primer puesto.



Los de Carlo Ancelotti se sobrepusieron a la inspiración goleadora de Erling Braut Haaland, máximo artillero de la competición con seis goles en tres jornadas, autor de un doblete que también firmó Dries Mertens junto a Lorenzo Insigne para dar un triunfo clave (2-3).



El Valencia desperdició una gran oportunidad ante el rival, en teoría más débil del Grupo H. Había ganado el Chelsea en su visita al Ajax (0-1), gracias al tanto de Michy Batshuayi a cuatro minutos del final de un partido muy igualado que pudo caer para cualquiera de los dos equipos, y el Valencia respondía en el estadio Pierre Mauroy de Lille.



Supo sufrir cuando tocó, se adelantó con gol de Cheryshev y cuando tenía los tres puntos en el bolsillo, defendiéndose con un jugador menos por la expulsión de Diakhaby, llegó el castigo en la última jugada del tiempo añadido. En el minuto 95 Ikoné enganchaba un derechazo imparable que deja al conjunto español a dos puntos de Ajax y Chelsea.



El tanto de la jornada lo firmó Marcel Sabitzer, escorado con un derechazo con el exterior a la escuadra con una curva de fuera adentro maravillosa que dio el triunfo al Leipzig ante el Zenit para acariciar los octavos (2-1). El Benfica reaccionó ante la obligación y firmó sus primeros puntos derrotando al Lyon (2-1), con fiesta final por el tanto de Pizzi en el minuto 86.



MESSI REGISTRA OTRO RÉCORD



El capitán del Barcelona, Leo Messi, se convirtió ayer en el primer jugador en marcar al menos una vez en 15 Ligas de Campeones consecutivas tras abrir el marcador contra el Slavia de Praga.



El astro argentino robó el balón a Petr Sevcik en la frontal del área para pasar a Arthur, quien le filtró un balón al punto de penal, desde donde el capitán azulgrana no perdonó.



Messi marcó así su gol 113 en 138 partidos de la Liga de Campeones.