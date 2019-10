Puerto de Arica informa que sus operaciones funcionan con normalidad







Chile.- La Empresa Portuaria Arica (EPA) informó hoy que sus operaciones se encuentran funcionando con normalidad, razón por lo cual no ha habido afectación a la programación de los turnos para la atención de naves y despacho de mercancías.



El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto desmintió las versiones que han circulado en la prensa boliviana, difundidas por la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), respecto de la suspensión de turnos en el terminal marítimo debido a la coyuntura nacional que afecta al país.



“Nos es efectivo que el Puerto de Arica esté paralizado por la coyuntura nacional y que haya suspendido sus servicios. Desde el viernes 18 de octubre hasta hoy hemos tenido la recalada de 7 naves en el Puerto y la operación diaria para la carga y descarga de mercancías y desconsolidado. Podemos afirmar entonces que no ha habido una suspensión a los servicios de cargas de Chile, Perú y Bolivia que se atienden en nuestro puerto”, afirmó.



Al respecto, Pinto precisó que “de hecho, en el primer turno de hoy, a primera hora, zarpó la nave que estuvo los últimos dos días cargando minerales bolivianos de exportación. En paralelo, han estado ingresando camiones bolivianos con carga de exportación, mayoritariamente soya. Y para el segundo turno se han programado despachos de carga desconsolidada”, expuso.



Agregó que “tampoco son ciertas las versiones de que hay 2 mil camiones bolivianos varados en Arica. Por el contrario, el fin de semana se observó una baja importante en la presencia de camiones bolivianos, debido a las elecciones que se desarrollaron en ese país. A la fecha estimamos que el número de camiones debe estar en un flujo aproximado de 250 de bajada y 250 de subida a Bolivia”.



En cuanto a la declaración de Estado de Excepción de Emergencia y toque de queda que adoptó el Gobierno este martes 22 de octubre para la comuna de Arica, el máximo ejecutivo de la EPA señaló que ha efectuado las coordinaciones para gestionar los permisos de desplazamiento de personal y de prácticos, “lo que permitirá mantener las operaciones portuarias en normalidad. Esto demuestra claramente que nos interesa seguir prestando buenos servicios a nuestros clientes y usuarios”.



Pago de servicios ASP-B



En otro ámbito, el gerente general de la EPA informó que hoy 23 de octubre vence el plazo para que la ASP-B pague en forma íntegra la facturación por los servicios que le prestó el Puerto en la primera quincena de septiembre.



“Hoy se totalizan 30 días desde la facturación correspondiente a los servicios que se prestaron a la ASP-B en la primera quincena de septiembre. Hasta hoy no hemos recibido constancia del pago íntegro, sino solo un abono. Por este motivo le hemos enviado una nota formal al gerente ejecutivo de ASP-B”, sostuvo.