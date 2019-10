Paro contundente sigue hasta lograr objetivo







24/10/2019 - 07:17:25

El Día.- El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, descartó que se levante el paro indefinido en Santa Cruz. Anunció que continuará la medida hasta que así lo decida la población.



"No es Luis Fernando Camacho el que va decidir si seguimos o no. La población determinó ir a un paro indefinido en el cabildo y vamos a acatar. Nosotros felicitamos a los cruceños que han acatado la medida en la defensa de la democracia", manifestó el líder cívico.



Llamado a la paz. El líder cívico destacó la vocación pacifista del pueblo cruceño para acatar el paro y reiteró el llamado para "no caer en la provocación del gobierno y darle excusas para militarizar el departamento".



Respecto a la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED), Camacho lamentó la situación, y descartó la participación del ente cívico y apuntó a agentes infiltrados para realizar estos hechos vandálicos para luego acusar al Comité. Por el contrario, acusó a la Policía de haberse replegado intencionalmente para permitir la quema del predio.



El comandante departamental de la Policía, Igor Echegaray, desechó las acusación hechas por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que lo responsabilizó de retirar el contingente policial antes del incendio del Tribunal Electoral Departamental (TED) y dijo que lo hizo para preservar la seguridad de sus efectivos..



"En ese entendido quiero ser expreso en manifestar al señor Camacho que el único color que tiene este servidor público es el color de su uniforme, acá se cumple la ley y la Constitución y si hemos, en este caso, replegado nuestras fuerzas policiales, fue con el fin de evitar consecuencias y efectos colaterales", dijo en conferencia de prensa.



Colegio de ingenieros detecta fallas en el cómputo



A pedido del Comité Cívico, el Colegio de Ingenieros y Tecnología detectó irregularidades en el cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El ingeniero David Mendoza indicó que se sacaron copias del cómputo colgado en la página web del Órgano Electoral y ahí se pudo constatar en el sistema ciertos errores. "Hicimos una comparación de todas las actas y se pudo evidenciar que hay algunos datos que se han cambiado afectando a los partidos políticos en sus porcentajes y en otros casos faltan actas en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Beni", explicó.