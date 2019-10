Once países apoyan una auditoría vinculante al proceso electoral





24/10/2019 - 07:16:04

Los Tiempos.- Al menos 11 embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldaron la decisión de Bolivia de abrirse a una autoría integral del proceso electoral del pasado 20 de octubre realizado por esta organización internacional. Esto con el objetivo de transparentar y respetar el voto de la población.



Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Brasil, Canadá, Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Ecuador se pronunciaron ayer en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA ,cuyo único tema a tratar era el de las elecciones de Bolivia. El acto se inició con las palabras del director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza, quien leyó el informe de la misión de observadores.



“Los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda la población, no sólo para un sector. En estos momentos, con 96,78% de las actas computadas, el cómputo definitivo marca una diferencia de 9,48% entre los binomios más votados, lo que de mantenerse significaría una segunda vuelta. En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las cinco problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, se lee en la parte conclusiva del informe



El embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, recordó que en pasados días su Gobierno presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una solicitud de opinión consultiva sobre la reelección presidencial indefinida. Saludó que Bolivia se haya abierto a una auditoría integral, pero dijo que había muchas preguntas abiertas, entre ellas si esta auditoría se la realiza cuando todo “esté consumado”.



¿Cuál será el grado de vinculación?, ¿Cuáles serán los efectos de la auditoría?, fueron algunas de las preguntas que lanzó en la sesión.



El embajador de Brasil ante la organización, Fernando Simas Magalhães, también respaldó la auditoría y remarcó la preocupación que causó la interrupción del conteo rápido y la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas.



Nicaragua y México, disidentes



Los embajadores de Nicaragua y México ante la OEA cuestionaron el trabajo de la Misión de Observadores Electorales (MOE) por intentar instrumentalizar y politizar su trabajo al intervenir en el proceso electoral de Bolivia, que a la fecha no ha concluido.



Remarcaron que dentro de las competencias que tiene la OEA no está la de realizar un trabajo con efecto vinculante. Por su parte, el embajador de Bolivia, José Alberto Gonzales, informó que, este jueves, el canciller Diego Pary y el ministro de Justicia, Héctor Arce, acudirán al Consejo Permanente para explicar a detalle el proceso electoral de Bolivia.



Agregó que el Órgano Electoral no dijo que presentaría los resultados al 100% en la transmisión rápida de actas, por lo tanto que se haya paralizado no debería generar susceptibilidad.