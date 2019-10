OEA cuestiona imparcialidad del TSE y solo elogia participación ciudadana







24/10/2019 - 07:06:03

El Deber.- En su informe preliminar sobre las elecciones generales del domingo pasado, la misión de observación que envió la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó la celebración de una segunda vuelta electoral para superar las tensiones y conflictos que existen en el país.



El documento se conoce poco después de que el Gobierno invitara a la OEA a realizar una auditoría a las elecciones y desde Washington, el secretario general, Luis Almagro, ratificó que aceptó la invitación con la condición de que el resultado sea vinculante.



Durante la jornada electoral, el reporte dice que la delegación, conformada por 92 expertos de 24 nacionalidades, recorrió 991 mesas de votación en 352 centros y resaltó “la alta participación ciudadana”. Hasta ahí los elogios. La OEA describió que en la etapa preelectoral la misión se reunió con autoridades y técnicos del TSE, autoridades del Gobierno, partidos, candidatos y otros. En esos encuentros se recibieron quejas relacionadas con la participación del binomio presidencial a pesar de que el resultado del referéndum del 21-F en 2016 le dijo No a la repostulación.



El informe dedica casi dos páginas de las cinco que contiene para detallar la forma en la que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) dejó de funcionar el domingo cuando la tendencia confirmaba la segunda vuelta, y se activó nuevamente 24 horas después, con un resultado favorable al MAS.



El organismo sostiene que esa interrupción incrementó las tensiones en la calle, incluso con incidentes en los TED de puntos del país y que implicaron, en Potosí, Pando y Tarija, la destrucción total de las infraestructuras.



Este punto generó ayer una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington solicitada por los representantes de Brasil, Canadá, Colombia, EEUU y Venezuela.



El embajador boliviano, José Alberto Gonzales, señaló que con el TREP, el TSE nunca ofreció llegar al 100% la noche de las elecciones. Los técnicos ofrecieron, dijo, llegar al 80% hasta las 20:00. Sin embargo, la empresa Neotec se comprometió a completar al menos al 90% hasta la medianoche.



En apoyo a Gonzales, su colega Luz Elena Baños, de México, afirmó ayer que la misión de observadores que ese organismo envió a Bolivia a acompañar las elecciones generales se alejó de los principios de objetividad y de no intervención en asuntos internos de los países.



Pero, las críticas también se hicieron escuchar. “Quedó en claro que no estaban ganando en la primera ronda”, dijo el representante de Estados Unidos y acotó que esa fue la causa de la suspensión del conteo del TREP. “El Gobierno necesitaba tiempo para arreglar los resultados”, añadió y dijo que “si el presidente Evo Morales es tan popular como dice, ganará en segunda vuelta”.



El representante de Colombia afirmó que “el proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas” y que el cambio en los datos del TREP ha sido “drástico y difícil de justificar”.



Complementó que la suspensión del sistema “no ha sido un simple error. Nos debe llenar de preocupación por la falta de garantías, no es la forma de responder a los ciudadanos”.



Más críticas



El informe presentado ayer en La Paz resaltó que la elección debe regirse por los principios de legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad. “Varios de estos puntos han sido vulnerados por distintas causas”.



Mencionó que uno de los problemas fue la falta de confianza en el TSE. Además, marcó la renuncia del vicepresidente Antonio Costas como “particularmente alarmante”, porque dijo que se fue por la suspensión del TREP, lo que “debilita aún más la institucionalidad electoral”. Señaló que “la polarización, desconfianza en el árbitro, falta de transparencia e inequidad en la contienda” han desencadenado “alta tensión social”. Por eso, sugirió que si Morales supera el 10%, por el estrecho margen, el balotaje es todavía la “mejor opción”. Este medio intentó comunicarse con los vocales del TSE para buscar contraparte, pero ninguno de ellos contestó el celular. La auditoría fue aceptada, el Gobierno no comentó si aceptaría que sea vinculante.