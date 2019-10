Santa Cruz, Potosí y Beni capitanean los paros que exigen segunda vuelta







24/10/2019 - 07:04:40

Página Siete.- Santa Cruz, Beni y Potosí son las regiones que capitanean los paros que exigen una segunda vuelta ante las denuncias de un supuesto fraude. La paralización fue parcial en Cochabamba, Tarija y Chuquisaca.



El paro indefinido en Santa Cruz se instaló la noche del martes. Ayer, la medida se acató de manera contundente con bloqueos en diferentes puntos de la urbe. La ciudadanía utilizó motocicletas, autos e incluso ramas de árboles para impedir el paso.



Al finalizar la tarde, el presidente de Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó el carácter indefinido de la medida y calificó la jornada como exitosa. La manifestación exige ir al balotaje y la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



“No es sencillo estar fuera de casa, no trabajar, dejar a nuestros hijos, pero tampoco es sencillo vivir sin democracia ni libertad. No sólo quiero agradecerles, quiero felicitarles por esta muestra clara de valentía. Este paro va a durar hasta el momento en que nos confirmen la segunda vuelta, hasta que ustedes quieran, vamos a seguir de pie”, dijo Camacho, en una concentración a los pies del Cristo Redentor.



La salida de buses desde la terminal está suspendida. El paro también se acata en Montero, Roboré y San Ignacio de Velasco. Desde el lunes permanecen los bloqueos en la carretera bioceánica y la vía férrea.



Pese a que se exigió que la protesta se lleve adelante de manera pacífica, se registraron enfrentamientos en el Plan Tres Mil. El conflicto entre los que apoyan el paro y los que respaldan al presidente Evo Morales terminó con pedradas y gasificaciones.



Luego de ocho horas de tensión, la Policía logró controlar la situación. La jornada violenta dejó al menos tres heridos, de acuerdo con medios locales.



Los cívicos condenaron la quema del Tribunal Electoral Departamental y pidieron que los responsables sean identificados.



El Comité emitió un pronunciamiento de 12 puntos, entre los cuales figura el de convocar a la protesta pacífica y no ceder a las provocaciones que podrían derivar en enfrentamientos. Piden también no restringir el paso a ambulancias, bomberos, policías, carros basureros, periodistas y personas que tengan urgencia de ir al aeropuerto, entre otros.



Aclaran que mientras dure el paro los mercados y supermercados permanecerán abiertos desde las 6:00 hasta el mediodía.



Trinidad (Beni) fue otra región donde el paro fue contundente. Con troncos, piedras, motocicletas y cintas impidieron el paso vehicular en la zona central. La tricolor y las banderas del 21F flamearon en los puntos.



El presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) del Beni, Juan Acosta, agradeció la concurrencia de la población en las calles. “Es un gesto patriótico”, indicó.



En la tarde se dirigió a la población para dar a conocer que la protesta ingresaría en un cuarto intermedio. “Queremos anunciar de manera oficial que a objeto de poder proveerse de los alimentos respectivos, estamos otorgando un cuarto intermedio a partir de las seis de la tarde. Retomaremos mañana (hoy) los bloqueos respectivos”, señaló.



En la jornada también se dio a conocer que 21 personas fueron detenidas en inmediaciones del tribunal departamental luego de que fuera incendiado el martes por la noche.



Potosí retomó ayer el paro cívico indefinido que había sido suspendido tres días antes de los comicios. En la región se instalaron más de una veintena de puntos de bloqueo, de acuerdo al reporte del comandante departamental de Policía, Williams Villa.



La medida de presión fue convocada por el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, en defensa de las regalías del litio y la democracia. Mientras que en respaldo al Gobierno, el dirigente del norte de Potosí, Jacinto Sunagua Dorado, anunció un bloqueo de carreteras desde hoy.



“Nosotros como Norte de Potosí estamos declarándonos en estado de emergencia por nuestros derechos. Haremos respetar nuestros votos del área dispersa y rural”, indicó.



En Cochabamba varias avenidas troncales amanecieron bloqueadas. Con piedras, sillas, turriles, cajones y cintas impidieron la circulación vehicular en las principales avenidas de la Llajta.



Los cortes de vías se presentaron en las avenidas Circunvalación, América, Uyuni, Oquendo, Blanco Galindo, Villazón, y Ramón Rivero en la zona central. En la zona sur se reportaron bloqueos en las avenidas 6 de Agosto, 9 de Abril y el Circuito Bolivia.



Sucre y Tarija



El paro en la ciudad de Sucre se realizó de manera parcial. No obstante, en el transcurso de la jornada, los puntos de bloqueo fueron multiplicándose.



En la tarde de ayer, la Asamblea de Instituciones, liderada por el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca), determinó realizar una marcha hoy, a las 10:00, y un cabildo el viernes en la plaza Aniceto Arce.



La reunión que se realizó en la federación de choferes, también acordó dar un cuarto intermedio al paro indefinido el sábado para que la población se abastezca de alimentos.



En Tarija, multitudinarias marchas caracterizaron la primera jornada del paro indefinido. La movilización de banderas rojas y blancas se concentró en la plaza Luis de Fuentes para exigir el respeto a la democracia y se sumó a la petición de una segunda vuelta.



Los vecinos instalaron varios puntos de bloqueo y restringieron la circulación vehicular, usando sillas, banderas, cintas e incluso letreros de los comercios. Se comunicó que los mercados abrirán sus puertas de 10:00 al mediodía.



Para esta jornada se estiman al menos siete puntos de bloqueo en lugares estratégicos, como rotondas y puentes.



En La Paz, ayer en la mañana organizaciones sociales afines al Gobierno y funcionarios públicos se concentraron en un mitin en la plaza San Francisco para respaldar al Ejecutivo y rechazar los paros cívicos.



“Quieren bloquear el proceso de cambio. Compañeros, si tenemos que agarrar el chicote y el estandarte para defender el proceso de cambio, lo vamos a hacer, no vamos a retroceder”, dijo en su intervención el dirigente Jesús Vera.



Por tercer día consecutivo, en la urbe paceña se protagonizaron protestas en busca de la segunda vuelta.



Instalan piquetes de huelgas y suman pronunciamientos de paz



Asambleístas del Movimiento Originario Popular (MOP) instalaron un piquete de huelga de hambre ayer en la iglesia Nuestra Señora de La Merced de Potosí. La medidas es liderada por el senador Edwin Rodríguez y exige una segunda vuelta o nuevas elecciones.



“Hemos iniciado esta medida extrema porque nos vemos obligados por la impotencia de que este Gobierno no quiere respetar nuestro voto”, expresó el legislador opositor.



En Santa Cruz, autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno cumplen hoy su tercer día en huelga de hambre en defensa de la democracia y exigen transparencia en el proceso electoral.



Luego de tres días de jornadas violentas, organismos intencionales y otras instancias se suman al pedido de evitar confrontaciones y buscar salidas pacíficas para resolver el conflicto desatado por los indicios de un supuesto fraude electoral.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los hechos de violencia. “La Comisión llama al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad personal y la libertad de expresión de sus habitantes en el contexto de este proceso, específicamente, durante las manifestaciones pacíficas que se lleven adelante en defensa de la democracia”, indica el organismo.



En un comunicado, la Iglesia Católica expresó su preocupación porque las movilizaciones deriven en enfrentamientos. “Como Iglesia Católica en Bolivia estamos dispuestos a colaborar en el proceso de pacificación del país”, expresó el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa.



La Coordinadora de la Mujer también emitió un pronunciamiento y repudió los ataques a candidatos, bienes públicos y la violencia en general suscitada en los días precedentes a los comicios. “Convocamos a las autoridades, organizaciones políticas, sociales y otros actores a no exacerbar los ánimos, para restituir la paz, a priorizar la movilización pacífica y evitar enfrentamientos”, señala la nota.



La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) también se pronunciaron y pidieron que no se tomen decisiones que podrían llevar a enfrentamientos.