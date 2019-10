YPFB aporta Bs 220 millones para el pago del bono Juancito Pinto







23/10/2019 - 21:40:52

La Paz, (ABI).- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aporta 220 millones de bolivianos para el pago del bono Juancito Pinto, casi la mitad del beneficio estudiantil, destacó el miércoles el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.



"La estatal de los bolivianos es el principal sustento del bono Juancito Pinto, contribuyendo con 220 millones de bolivianos, casi el 50%, en beneficio de los niños del país", relievó Sánchez, citado en un boletín institucional.



Sánchez destacó el esfuerzo de 21 instituciones estatales que contribuyen a los fondos del bono social, para el que este año se destinaron 461 millones de bolivianos, siendo YPFB la que más aporta, gracias a las altas utilidades que genera anualmente.



"La estatal YPFB es la primera empresa de los bolivianos porque no sólo ayuda con recursos económicos a los tres bonos sociales vigentes en el país, sino que aporta también a los departamentos, municipios y universidades públicas del país a través de la renta petrolera", señaló.



Sánchez afirmó que YPFB "es un orgullo para los bolivianos, pero su éxito no sería posible si Bolivia no tuviera tanta riqueza hidrocarburífera".



El bono Juancito Pinto busca reducir la deserción escolar y consiste en el pago único de 200 bolivianos a estudiantes del nivel primario y secundario.