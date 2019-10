Gonzales en la OEA dice que TREP no llega al 100% por falta de internet en el área rural





23/10/2019 - 20:31:26

Erbol.- El embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Alberto “Gringo” González, aseveró que el sistema de conteo rápido TREP del Órgano Electoral se detuvo sin llegar al 100% de conteo, porque no hay internet en áreas rurales del país.



Gonzales hizo esa explicación en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del ente interamericano, convocada para tratar la situación en Bolivia tras las elecciones generales del domingo pasado.



El TREP es el foco de los cuestionamientos de la comunidad internacional a la transparencia del proceso electoral, puesto que el sistema fue suspendido casi por 24 horas y, cuando reapareció, lo hizo con tendencias de voto cambiadas apuntando a una victoria de Evo Morales en primera vuelta.



Desde la oposición se exigió que se presenten los resultados del TREP ese mismo día de las elecciones al 100%, pero el “Gringo” Gonzales sostuvo que eso no se podía realzar porque el sistema necesita enviar fotografías de las actas por internet, pero hay carencia de ese servicio en el área rural.



“¿Por qué no se puede tener el cien por ciento del TREP esa misma noche de las elecciones? En Bolivia nosotros tenemos pobladores ciudadanos que votan en el área rural donde infelizmente todavía no existe el servicio de internet, por tanto la posibilidad de transmitir esas actas de manera inmediata, esa misma noche, en ese momento, una vez firmada el acta por todos los delegados, es prácticamente imposible”, afirmó.



“La demora está en la necesidad que tiene ese ciudadano, esa persona encargada de hacer la transmisión de tener que ir a otra población donde sí existe internet, hay poblaciones que tienen dinstancias de una hora, de dos horas, de tres horas, de seis horas. Esa es básicamente la razón por la cual no se puede completar al 100%”, agregó.



El diplomático boliviano recalcó varias veces que el TREP no es el conteo oficial y que no necesariamente debe llegar al 100 por ciento del recuento.



Durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, varios países manifestaron su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo Electoral de suspender la Transmisión de Resultados Electorales



Preliminares la noche de las elecciones realizadas el pasado domingo, 20 de octubre.



Respecto a la renuncia del vocal Antonio Costas, el embajador Gonzales afirmó que la decisión del exvicepresidente del TSE se suscitó sobre todo porque los demás vocales no le habían consultado la noche de las elecciones respecto a la suspensión del TREP.



Gonzales mencionó asimismo los turbulentos incidentes acaecidos en algunos tribunales electorales departamentales tras la polémica decisión del TSE de suspender el TREP.



Pidió a los representantes que vuelvan a presentarse el jueves en el Consejo Permanente, para recibir más explicación de parte de los ministros Pary y Arce, quienes estarán presentes.