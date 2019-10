EEUU acusa al Gobierno boliviano de robar la elección y cocinar resultados







23/10/2019 - 20:29:31

Erbol.- El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, en la sesión de Consejo Permanente de este miércoles, sostuvo que la suspensión del conteo rápido del sistema TREP, durante casi 24 horas, fue usada por el Gobierno boliviano para “robar” las Elecciones y “cocinar” los resultados.



El Sistema TREP del Órgano Electoral lanzó la noche del domingo resultados al 83% en los cuales se proyectaba una segunda vuelta electoral, sin embargo, se suspendió el sistema y entre la tarde noche del lunes volvió a aparecer el conteo con una tendencia cambiada que apuntaba a una victoria de Evo Morales en primera vuelta.



Trujillo, en la sesión convocada para tratar el tema de Bolivia, sostuvo que el Gobierno “apagó” el reporte de resultados porque era claro que no ganaría en primera vuelta.



“El Gobierno permitió unas elecciones un tanto justas, porque no se dio cuenta de su propia popularidad y pensó que podría ganar bajo su sistema. Cuando se da cuenta de que no pueden ganar la primera vuelta, apagó los resultados para poder robar las elecciones”, afirmó.



Según afirmó Trujillo, el Gobierno de Bolivia señala que se apagó el reporte electoral por algunos errores de computadora. Dijo que esa excusa no tiene sentido, porque ese mismo software funcionó perfectamente para otras elecciones.



Aseveró que las autoridades apagaron el reporte electoral por 24 horas, sin explicación, porque “el gobierno necesitaba tiempo para ‘’arreglar’ la elección”.



El Embajador estadounidense sostuvo también que ese tiempo de 24 horas fue usado por el Gobierno para “cocinar” los resultados. Aclaró que con los datos del domingo por la noche, Morales lideraba el cómputo, pero debía ir a una segunda vuelta.



Dijo que EEUU rechaza enérgicamente lo que considera un intento en curso del Tribunal Electoral de subvertir la democracia boliviana, al dilatar el conteo y tomar acciones que erosionan la credibilidad las elecciones.



Manifestó que a este punto la única opción con credibilidad es que se ordene una segunda ronda electoral.



“Si el presidente Morales es tan popular como dice, ganará en la segunda vuelta”, agregó.