Rada afirma que masiva concentración en La Paz es la expresión del pueblo que no permitirá que le arrebaten su voto





23/10/2019 - 20:22:53

La Paz, (ABI).- El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó el miércoles que la masiva concentración de organizaciones y movimientos sociales que se realizó en el centro de la ciudad de La Paz es la expresión del pueblo que no permitirá que le arrebaten el voto que dio la victoria al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios del domingo.



"Esta es la expresión de que el pueblo no va a permitir que se le arrebate su voto y la victoria que se ha logrado este domingo", dijo la autoridad, quien participó de esa actividad convocada por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) en defensa de la democracia.



Rada indicó que lo que defienden y celebran las organizaciones y movimientos sociales es el triunfo del MAS en las elecciones del domingo, en las que el presidente Evo Morales lleva una ventaja de cerca de 10 puntos porcentuales a su contendor de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, según el cómputo oficial al 97%.



"Evo Morales este domingo ha logrado tres millones de votos y una ventaja, sobre el segundo que es Carlos Mesa, de medio millón de votos, vale decir que es un triunfo contundente que se ha logrado el día domingo", precisó.



Asimismo, dijo que la marcha y masiva concentración pacífica de ese sector es un "ejemplo de democracia", porque no se insta al racismo, la discriminación, el odio y la violencia, como lo hacen los militantes y seguidores de CC en algunas ciudades del país desde el lunes.



Para Rada, la actitud de la derecha obedece a su desesperación política, tras el triunfo de las fuerzas populares y obreras que optaron por dar continuidad al proceso de cambio que lidera Morales desde 2006.



"El señor Carlos Mesa es el responsable de toda la violencia y los ataques racistas y discriminatorios que se están produciendo por sus convocatorias a movilizaciones de carácter violento. Entonces está quedando claro ante el pueblo que, siendo un mal perdedor, ahora está tratando de desestabilizar la democracia y desestabilizar nuestra economía y no lo va a lograr", aseguró.