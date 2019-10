Arce;No es necesaria la violencia porque la OEA auditará el proceso electoral







23/10/2019 - 20:21:36

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó el miércoles que no es necesario ningún acto de violencia porque la Organización de Estados Americanos (OEA) auditará el proceso electoral a solicitud del Gobierno.



"No es necesario ningún acto de violencia ya que la OEA como el Organismo Interamericano garante de la Democracia, hará una auditoría completa al proceso electoral a solicitud de nuestro gobierno. Quien tenga certeza de lo que dice no convoca a la violencia y al delito en #Bolivia", escribió Arce en su cuenta en Twitter.



Ayer, martes, la OEA aceptó ejecutar una auditoría al proceso electoral y anticipó que sus conclusiones serán vinculantes.



El domingo por la noche después de los comicios generales, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, convocó a la población a salir a las calles con el argumento de defender el voto, desconociendo los resultados y hablando de un supuesto fraude.

Por su parte, el diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, negó que exista un fraude en el proceso electoral y dijo que la oposición no lo puede demostrar.



"Es que no hay ningún fraude, la Organización de Estados Americanos estoy seguro que después de una revisión exhaustiva va a llegar a la misma conclusión (...), nosotros aplaudimos la decisión del Órgano Electoral de auditar", mencionó.