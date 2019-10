Mesa ve fraude gigantesco y pide unidad para la movilización permanente







23/10/2019 - 16:32:58

Erbol.- El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, convocó a la movilización permanente, democrática y pacífica y la unidad de todas las fuerzas vivas del país en defensa del voto y para rechazar lo que calificó de “fraude gigantesco”.



Asimismo expresó que es consciente de las amenazas directas e indirectas para privarlo de su libertad, no obstante, pese a ello continuará en la lucha hasta que se reconozca la segunda vuelta.



En un mensaje a la nación, mediante una grabación de video, Mesa respondió a Morales, quien la mañana de este miércoles se había vuelto a declarar ganador, y le dijo que el pueblo no permitirá que se le vuelva a robar una elección.



“Está claro que hay un fraude gigantesco en marcha, está claro que cualquier resultado que dé por ganador a Evo Morales, en primera vuelta, es producto de un fraude y los elementos para demostrarlo vamos a demostrarlos sucesivamente en las próximas horas”, dijo.



Por ello, el candidato llamó a la movilización permanente. “Convoco a todas las fuerzas vivas del país, a los partidos políticos, a los comités cívicos, al CONADE y a personalidades que tengan relevancia en el país a formar un núcleo de defensa de la democracia”.



Mesa alentó a que la movilización debe ser de “todas las bolivianas y todos los bolivianos, sin excepción alguna, que creemos en la defensa de la democracia y que vamos a defender la democracia, la realización de una segunda vuelta por voto popular, que expresamos esa idea de unidad”.



Ante la acusación de Morales de que supuestamente se estaría preparando un golpe de Estado, Mesa contestó que: “Quien controla todos los poderes es protagonista de un golpe de Estado”.



Mesa remarcó que “esta es una convocatoria para construir un bloque de unidad de defensa democrática que es el camino que nos ha señalado la historia para derrotar esta decisión arbitraria, autoritaria, con un tinte ya de inicio dictatorial”.



De igual modo convocó a todos los patriotas que creen en nuestra democracia porque “no vamos a permitir que se nos robe por segunda vez una elección” como sucedió con el referendo del 21F.



Pidió a la comunidad internacional que se mantenga vigilante para que este país no entre en una dictadura a tiempo de agradecerle.



“Vamos a estar movilizados permanentemente y estaré yo con ustedes hasta que se reconozca la segunda vuelta”, aseguró el candidato.



Sin embargo, también enfatizó que las movilizaciones sean democráticas y pacíficas, no violentas, porque ese ha sido su espíritu: no violento y con la convicción de que la democracia tiene que ver con la paz, dijo.



Rechaza acusación de discriminación



Respecto a la acusación del candidato y presidente, Evo Morales, de que no tomar en cuenta el voto de la zona rural es discriminación, Mesa respondió enfáticamente que “eso es totalmente falso” porque entre los votos faltantes de conteo había también votos urbanos.



En ese sentido, Mesa observa que “la llegada de los votos rurales ya estaba incorporada.” Señala que lo que quedaba, es decir, el 17% de los votos, también tenía votos urbano por computar”.



Para el historiador la acusación de Morales, “es una forma terrible de querer dividir el país en dos mitades, generando la potencialidad de la confrontación”.



En ese sentido expresó su compromiso con indígenas quechuas, aymaras, guaraníes y de las 35 nacionalidades del país y les pidió que no se dejen manipular por las palabras tendenciosas del presidente.



Observó que “el presidente miente, cuando el 83% de los votos estaban siendo registrados y ahí se detuvo el conteo del TREP, una parte significativa del voto rural había llegado ya”.



Cuestionó así que “parece olvidar el presidente que estamos en el año 2019, no en el año 1980, no es como antes que los votos rurales tardaban horas, días, si no semanas en llegar”.



“También faltaba computar voto urbano, por tanto, no aceptamos esa acusación que es una forma terrible de querer dividir el país en dos mitades: una mitad indígena y una mitad no indígena”, respondió a Morales.