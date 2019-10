Periodistas de Bolivia llaman a respetar el voto y evitar la violencia







23/10/2019 - 16:31:37

Página Siete.- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) llaman a respetar el voto emitido por la ciudadanía en las elecciones del pasado domingo 20 de octubre.



"Lamentamos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en una decisión injustificable y deplorable, haya suspendido por casi 23 horas el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), lo cual ha restado transparencia a estas justas electorales, como lo ha expresado también la misión de observadores de la OEA", sostuvieron a través de un comunicado.



La interrupción del TREP ha motivado no sólo especulaciones de toda naturaleza sino también acusaciones y denuncias de fraude contra el TSE.



Este accionar "poco transparente" del Órgano Electoral desató protestas en los nueve departamentos del país, "que tienen el denominador común de defender el voto, pero que no deben derivar, por el bien de nuestra sociedad, en la violencia".



"Los periodistas sostenemos que la democracia es un sistema que necesita, para subsistir, de elecciones transparentes y periódicas y del pleno respeto a la separación de poderes, a los derechos fundamentales y humanos y a una proba justicia constitucional", se lee.



Los periodistas exhortan a que, en aras de la preservación de la democracia y de una elección transparente, se respete plenamente el voto de la ciudadanía y no se tomen decisiones que podrían llevarnos a desórdenes y enfrentamientos mayores.