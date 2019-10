Por presunto fraude electoral Bolivia vive una jornada de paro cívico







23/10/2019 - 13:05:03

El Deber.- Varias regiones anunciaron un paro cívico indefinido desde hoy en contra del supuesto fraude electoral, que anula la segunda vuelta en las elecciones presidenciales 2019. La medida está siendo acatada de forma contundente en ciudades de siete departamentos y en otras, las actividades son a medias.



En Santa Cruz y sus alrededores el paro cívico es total. Desde las cero horas del miércoles los cívicos, plataformas ciudadanas y vecinos comenzaron a bloquear las avenidas y calles de la ciudad haciendo acatar la medida. El transporte público no está trabajando y las actividades en los colegios es irregular por la inasistencia de la población estudiantil.



Solo en algunas zonas las actividades tratan de hacerse con normalidad, principalmente en los mercados, donde la gente sigue llegando para abastecerse.



La situación se replica en las provincias, es el caso de Roboré, San Ignacio de Velasco y Montero, se adelantaron a la medida y desde ayer ya bloquean la carretera bioceánica y la ruta que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, respectivamente.



Desde la mañana de este miércoles las medidas de presión se ejecutan también en Pailón y Warnes.



Beni



En la capital beniana, Trinidad, después de una noche de furia, donde se quemó el Tribunal Electoral Departamental (TED), el paro se desarrolla con tranquilidad, con manifestantes bloqueando dentro del primer anillo. Algunos mercados están trabajando, pero a medias y al igual que en Santa Cruz, muchos colegios han abierto sus puertas, pero la afluencia de estudiantes es mínima, reportó el corresponsal de EL DEBER en Trinidad, Ricardo Gutiérrez.



Cochabamba



En la Llajta el paro es a medias. A las 8:00 se observaba al transporte público y privado circular por las calles del centro de la ciudad taxis. Sin embargo, las actividades escolares no se desarrollan con normalidad por la poca afluencia de estudiantes, informó la periodista Leslie Lafuente del diario Opinión.



Si bien, por el momento, no se registran bloqueos de caminos, los activistas que llamaron a esta medida señalaron que en el transcurso del día se organizarán para hacer prevalecer la protesta.



Tarija



A su vez, en el sur del país, en Tarija, a las 80:30 de este miércoles aún se veía a vehículos que circulaban por las calles del centro de la ciudad, aunque ya se habían instalado varios puntos de bloqueo en varias rotondas. El corresponsal de EL DEBER en este departamento, David Maygua, reportó que desde las 9:00 está previsto que salgan dos marchas, una desde la Universidad Misael Saracho y otra, desde la posta municipal. Ambas confluirán en la plaza central Luis de Fuente.



Sobre las protestas que terminaron en actos vandálicos la noche del lunes, con la quema de los edificios del Tribunal Electoral (TED) y de Servicios Impuestos Nacionales (SIN), el ministro de Justicia, Héctor Arce, visitó Tarija el martes y a 18 fiscales delegó la tarea de dar con los responsables.



Potosí



En la Villa Imperial (Potosí), el enviado especial de EL DEBER, Juan Carlos Salinas, informó que el paro cívico se hará sentir gradualmente, según los manifestantes. Algunas actividades como atención en los bancos y las clases son normales. Aunque ya se instalaron los primeros piquetes de bloqueo con el cierre de las vías.



El respeto al voto y la defensa del litio son las dos demandas que movilizan a los potosinos que ejecutan los bloqueos.



Hasta el momento hay un ambiente de tolerancia entre las personas, que bajan de los distintos barrios a sus puestos de trabajo y los que están en los piquetes cerrando el paso al transporte público y particular.



La Paz



En la sede de Gobierno, hasta las 9:30 de la mañana las actividades se desarrollaban con normalidad aunque se prevé que la tensión se vuelva a apoderar de la ciudad en horas de la tarde, toda vez el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) -que llamó al paro indefinido- realizará un cabildo en la plaza San Francisco y ya se ha anunciado que un numeroso sector a fin del Movimiento Al Socialismo (MAS) baje desde El Alto, lo que podría provocar enfrentamientos.



Es por ello, que muchos padres de familia no enviarán a sus hijos a las unidades educativas, según informó Marcelo Tedesqui, periodista de EL DEBER desplazado en ese lugar.



Sucre



En la capital del país se acata el paro cívico que fue convocado por empresarios, juntas vecinales y magisterio, entre otros sectores. A las 10:00 ya la plaza central se encontraba situada por jóvenes y vecinos organizados habían instalado puntos de bloqueo en la ciudad, según informó Daniel Villavicencia, del diario Correo del Sur.



Sucre tiene programado para este jueves la realización de un cabildo, donde se decidirán las medidas de presión ante el presunto fraude electoral para favorecer al MAS.



Oruro



En Oruro el Comité Cívico se prepara para hacer respetar el paro de actividades. Los mercados Fermín López y Campero, que están en el centro de la ciudad, no abrieron ante el temor de que haya saqueos, mientras que el transporte se desarrolla con normalidad.



El corresponsal de EL DEBER en esta ciudad, Emilio Castillo, reportó que ese prevé que al mediodía se instalen los primeros puntos bloqueos.