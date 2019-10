La gente se abasteció de algunos productos del mercado Central.







23/10/2019 - 12:54:37

Correo del Sur.- El paro cívico decretado en Sucre ayer, martes, durante la concentración de ciudadanos en la plaza 25 de Mayo, se cumple parcialmente en la ciudad este miércoles.



Los principales puntos de bloqueos con banderas, bancos, llantas y otros objetos se concentran en el centro, mientras que en los barrios periféricos la circulación vehicular es prácticamente normal.



La mayoría de los colegios de Sucre suspendieron sus actividades por decisión de los directores, ya que desde la Dirección Departamental de Educación no se instruyó la suspensión de actividades. Tampoco se pasan clases ni están abiertas las oficinas en la Universidad San Francisco Xavier y otras casas de estudios superiores de la capital.



El Mercado Central se encuentra cerrado y las tiendas cercanas, semiabiertas. Muchas personas todavía acudían esta mañana para proveerse de algunos alimentos, principalmente carne. Lo contrario ocurre en el Mercado Campesino, donde hasta el mediodía las tiendas y negocios atendían con total normalidad.



En cuanto al tráfico vehicular, en el centro histórico está interrumpido mientras que en otros sectores los motorizados circulan tomando vías donde no existen bloqueos ni barricadas. El transporte público decidió no prestar servicio alguno y hacia las las 11:00 de esta mañana, replegar sus unidades para sumarse a los bloqueos.



En los barrios alejados del centro no se advierte bloqueos, salvo pocas excepciones.