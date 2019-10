Transporte en Chuquisaca respalda el paro y repliega sus vehículos







23/10/2019 - 12:17:03

Radio Fides.- El Transporte en Chuquisaca emitió este miércoles la resolución de respaldo al paro cívico y anunció el repliegue de sus vehículos a partir de las cero horas de mañana jueves. El sector responsabiliza al Tribunal Supremo Electoral (TSE) del conflicto que se desató por no emitir los datos con responsabilidad.



La información la oficializó el ejecutivo Departamental del Transporte de Chuquisaca, Severino Condori, en conferencia de prensa. Aclaró que el repliegue de vehículos será a nivel departamental y no solo en la ciudad de Sucre.



“Desde este momento los sindicatos están dando la instrucción a todas las movilidades que tiene la Federación, va dar la instrucción de que se hace el repliegue del total de todas nuestra movilidades que están circulando en las diferentes arterias de nuestra ciudad, por tanto no habrá el servicio público en ninguna de las movilidades de todo el transporte chuquisaqueños”, indicó.



Explicó que “los únicos responsables” de este conflicto “por la tardanza, son los miembros del Tribunal Supremo Electoral que hasta este momento no han dado el resultado final de todo el acto eleccionario”.



El sector pide “respeto la democracia. “Queremos que nuestras autoridades del TSE y el departamento si no tienen la capacidad de poder dar una información clara pues tengan que dar el paso al costado”, agregó.