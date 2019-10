Iglesia plantea que se haga segunda vuelta, pero con otro Tribunal Electoral







Erbol.- El Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, planteó que para pacificar la situación en el país debe convocarse a una segunda vuelta electoral, pero con otro Tribunal Electoral,



“El gran problema de las Elecciones en Bolivia es que no se dan a conocer los resultados finales. Creo que el Tribunal Electoral ha perdido toda credibilidad, no solamente con estas elecciones sino ya con las anteriores, y por eso Bolivia vive una incertidumbre. Creo que la salida es convocar a una segunda vuelta, pero será con otro Tribunal, porque si seguimos con el mismo el problema continúa”, manifestó.



Centellas se pronunció al respecto al concluir la Conferencia de Prensa del Sínodo Amazónico que se desarrolla el Roma, Iltalia, según informó el portal Iglesia Viva.



Indicó que el problema es institucional, puesto que el Tribunal Electoral tiene que ser imparcial, pero si esto no sucede, se seguirá con problemas.



“Si queremos apaciguar, si queremos volver realmente a un camino democrático, hay que hacerlo con otro árbitro, con un árbitro que es imparcial, sino la cosa continúa”, recalcó.



Centellas, sin embargo, manifestó que la Iglesia está presta a mediar entre las partes en conflicto si es convocada, con el objetivo de que el problema no se prolongue y así evitar el costo social.