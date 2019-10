Asamblea Nacional Constituyente allana inmunidad parlamentaria a Juan Pablo Guanipa, oposición rechaza medida







23/10/2019 - 12:10:34

VOA.- La oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela aprobó el martes —a petición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— allanar la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Juan Pablo Guanipa.



Según informaron varios medios de comunicación locales, el Tribunal Supremo se sustentó en una investigación sobre la participación del diputado en el alzamiento militar del 30 de abril para hacer la petición.



La medida fue rechazada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien dijo a través de su cuenta de Twitter que el gobierno en disputa “arremete” contra Guanipa “por su liderazgo en defensa de los zulianos”.



Guanipa fue elegido gobernador de Zulia en las elecciones regionales del 2017, pero fue destituido por los diputados oficialistas del consejo legislativo del estado.



Entre la ANC y el TSJ, este año han allanado la inmunidad a 20 diputados, 18 principales y 2 suplentes.



El partido político Primero Justicia, al cual pertenece Guanipa, también rechazó la decisión del TSJ a la cual calificó de “una sentencia fabricada”.



“Ante esta sentencia de la dictadura ratificamos con más fuerza el llamado este 24 de octubre a salir a las calles de Caracas”, escribió el partido en su cuenta de Twitter.



En rueda de prensa este miércoles, el diputado Alfonso Marquina aseguró que la ANC no le perdona no haberse juramentado ante ellos para poder asumir el cargo a gobernador.



"El Zulia es uno de los estados más golpeados por quienes usurpan funciones en este país y allí ha estado siempre Juan Pablo Guanipa sin ninguna medias tintas, defendiendo y alzando la voz de los zulianos".



Por su parte, el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, indicó a la Voz de América que se trataba de "persecución". Recordó que, según la constitución, es la Asamblea Nacional - elegida en 2015 - la que tiene la facultad de allanar la inmunidad de los parlamentarios.



Aseguró que estas son medidas para generar miedo, no solo a los políticos si no a la población en general.



La diputada Yajaira de Forero violación afirmó a la VOA que no es un allanamiento, si no una violación a la inmunidad y a la Constitución.



"Es un mensaje que el régimen nos está enviando a todos los diputados" para amedrentar, indicó la parlamentaria. Catalogó a Guanipa como "valiente".



También a la VOA, el diputado José Brito expuso que el gobierno en disputa usa al TSJ como una "paredón de fusilamiento". La decisión, agregó, es además una reacción a la convocatoria que hizo Guanipa para este jueves 24 de octubre en Caracas en solidaridad con el Zulia y las regiones del país.