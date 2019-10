Cómo definir que no te incluyan en grupos molestos de WhatsApp sin tu permiso





Gizmodo.- Por fin. WhatsApp ha activado una nueva función que solucionará uno de los problemas más molestos de la plataforma de mensajería: a partir de ahora podrás evitar que te añadan de forma automática a los grupos.



Todos hemos vivido ese momento tan molesto en el que al levantar el móvil nos encontramos con 356 notificaciones de mensajes de un grupo llamado “Los del Cole XD” o “Vecinos del bloque”, que ni sabíamos que existía y está plagado de esos stickers infernales y horrorosos, además de emojis de las manitas que rezan. ¿Cómo has llegado ahí? ¿Qué está pasando? Y más importante, ¿quién diablos te metió ahí?



Ahora, WhatsApp quiere evitar que te vuelva a suceder, si así lo deseas. La nueva función permite elegir quién puede meterte en un grupo de forma automática, y quién necesita de tu aprobación.



Solo tienes que acceder al menú de Configuración de WhatsApp, allí ingresar a la sección “Cuenta” y después al apartado de “Privacidad”. Una vez allí, podrás configurar una de tres opciones en la opción “Grupos”: “Todos”, que permite a cualquiera añadirte a un grupo de forma automática, “Mis contactos”, que le permite a cualquiera en tu agenda, y “Nadie”.



La última opción, “Nadie”, evita que te puedan añadir a un grupo sin tu permiso. Si la configuras, recibirás un mensaje de invitación que podrás aceptar o rechazar, y así además sabrás quién quiere meterte ahí y podrás preguntarle “¿acaso me quieres hacer sufrir?” En el caso de la opción “Mis contactos”, cualquiera que no esté en tu agenda también tendrá que enviarte una invitación para unirte al grupo.



La nueva función está disponible en la última versión de WhatsApp para iOS y Android, así que no olvides actualizar.