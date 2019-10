Google y Facebook están leyendo la placa de la matrícula de tu automóvil







Gizmodo.- Durante años, he estado yendo y viniendo sobre la práctica de ocultar las placas de matrículas en las fotos en Internet. Las placas de matrícula es algo que ya se puede ver públicamente, entonces, ¿cuál es el punto de ocultarlas? Bueno, en realidad hay una buena razón para ocultarla en las fotos, porque parece que Google y Facebook están leyéndolas a través de las instantáneas, y luego haciendo que la secuencia alfanumérica de la placa real se pueda buscar. Lo probé y funciona.



Comenzando con Google, la forma en que funciona es buscar el número de placa con imágenes de Google. Eso es.



En mis pruebas, comencé con mis propios autos que sé que han tenido imágenes de sus placas en los artículos de Jalopnik. Para mi Nissan Pao, una búsqueda del número de mi placa muestra una imagen de mi automóvil, de uno de mis artículos, como el primer resultado:



Vale la pena señalar que los resultados de búsqueda de imágenes ni siquiera intentan diferenciar el término de búsqueda como una placa de matrícula; la secuencia numérica acaba de etiquetarse en la foto automáticamente después de que cualquier sistema oculto de Google OCR lea la placa. Esto puede significar que alguien que busque una secuencia de caracteres similar podría terminar con un resultado para tu automóvil si una cantidad suficiente de esos caracteres coincide con tu matrícula.



Intenté nuevamente con el número de licencia que me dio un compañero, y los resultados fueron aún más impresionante:



Woah, maldición! Debido a que este automóvil ha sido fotografiado y escrito muchas veces, hay demasiados resultados, y mi nombre y los nombres de otros empleados de Jalopnik también aparecen en esos enlaces principales. Por supuesto, debo mencionar que en ningún momento etiquetamos el número de placa a ninguna de estas fotos, todo eso es magia negra de Google.



El lector de matrículas no se diferencia en función del origen nacional de la placa: lo que sea que esté haciendo la AI, parece identificar un automóvil y una placa, y luego lee los caracteres y etiqueta la imagen con ellos. Aquí hay una placa europea utilizada en un Mercedes:



También pude aprender que Volkswagen debe estar reutilizando placas en sus vehículos de prensa, porque la camper VW California que acabo de probar tenía una placa con el número HCA 187:



... y esa misma placa aparece en una caravana roja del año anterior:

Dado que trata a todos los países por igual, a veces puede usarlo para encontrar el gemelo de matrícula extranjero de un automóvil, como hice con este Karmann Ghia intercambiado con un V8 que vi en el camino, que tiene un inesperado gemelo de placa del Bloque del Este:

Oscurecí las placas porque el Ghia no apareció online. Todavía.



Volviendo a los vehículos de prensa propiedad de la compañía, aquí está el Jeep Gladiator que tomé en el Rubicon Trail, con matrícula:

Muchas placas que busqué de otras fuentes online no aparecieron, pero muchas sí. Es seguro decir que si hay una foto de tu automóvil online y la placa está visible, se leerá y se etiquetará en la foto.



No creo que haya mucho que puedas hacer al respecto. Sin embargo, hay algunas formas en que puede mantener un poco más de privacidad si no deseas que tus autos, como el mío, aparezcan inmediatamente cuando su número de licencia se ingresa en una Búsqueda de imágenes de Google.



Una forma es obtener una placa totalmente numérica. Debido a que los números aparecen en tantos contextos, una búsqueda de placa totalmente numérica probablemente se diluirá por otros resultados, haciendo que tu automóvil sea más difícil, si no imposible, de encontrar.



Contraintuitivamente, lo mismo ocurre con las placas personalizadas también.



Por ejemplo, traté de buscar la placa de este automóvil, que era una placa personalizada que usaba una palabra normal en inglés con un número que reemplazaba una letra. Esta versión alternativa de la palabra era lo suficientemente común como para que una búsqueda se inundara con otros ejemplos no relacionados, lo que hace que cualquier imagen posible de esta Viper sea muy difícil de encontrar.



Algunos informes han sugerido que Facebook e Instagram también hacen esto. Si Google lo está haciendo, hay pocas razones para suponer que otros no.



Acabo de comprobar una prueba que hice en Facebook para ver si están leyendo y etiquetando las placas, y, sí, parece que lo hacen:

Por tanto, las personas pueden escribir su placa en Facebook y, si está visible en cualquiera de sus fotos, parece que se mostrará. ¡Genial para cualquier acosador en ciernes!



La conclusión aquí es que debemos asumir que nuestra placa de matrícula es conocida y etiquetada con imágenes de tu automóvil. Incluso si ocultas tu placa en cada imagen que publicas, no hay forma de saber qué imágenes pueden estar en el fondo de tu auto y tu placa, lo que significa que si aún no se puede buscar, probablemente lo será.



Supongo que el lado positivo es que si recibes un golpe en carretera, es mucho más fácil descubrir quién es el imbécil. En el lado negativo, es solo un recordatorio de que la privacidad se está erosionando en todo tipo de formas, y hay muy poco que podamos hacer al respecto.