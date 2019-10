Hijos mayores de José José sospechan que habría sido asesinado y que fue abandonado en hospicio







23/10/2019 - 09:13:53

Peru21.- Sigue la polémica. Los hijos mayores de José José, José Joel y Marysol Sosa, anunciaron una investigación para conocer cómo vivió su padre los últimos 18 meses, tiempo que estuvieron separados porque la hija menor del cantante, Sarita, se lo llevó a Miami.



Los herederos del ‘Príncipe de la Canción’ están dispuestos a esclarecer las circunstancias y por ello viajarán a Miami para estar al tanto de las indagaciones. Marysol Sosa indicó que el hermetismo que mostró Sarita Sosa en torno a la muerte del cantante, la hace sospechar que su progenitor, al parecer no habría fallecido de causas naturales.



En declaraciones al programa Hoy, de Televisa, Marysol no descartó que su hermana menor pudiese ir a prisión si se descubre algo raro en torno al deceso de su padre. “Por algo así te meten al bote (la cárcel)”, aseguró Marysol.



José Joel, por su parte, en Televisa, reiteró el anuncio de una investigación y acotó que “está documentado cómo esta niña (Sarita) se lo lleva con amenazas”.



Sin embargo, cuando su hermana lo llamó para decirle que su padre había muerto, olvidó rencillas y lloró con ella hasta que no pudo ver el cadáver de su progenitor cuando viajó a Miami. El también cantante no descartó que su padre haya sido abandonado en un hospicio.



“Hasta el tercer día nos enteramos que pudo haber sido ‘aventado’ en un hospicio... cuando ya no sabes qué hacer con la gente, lo llevas ahí para que se muera”, señaló.



Tampoco le permitieron, según contó, estar presente en la cremación de su padre.



El hijo mayor de José José informó que la última esposa de José José, Sara Salazar y la hija de ambos, Sarita Sosa, están atrás del testamento que su padre hizo hace 12 o 15 años.



Agregó que tanto Sara Salazar como Sarita Sosa subsistían de las regalías por las canciones de su padre. "Para esta gente que no hace nada unos 60 mil dólares al trimestre son muy buenos”, precisó.